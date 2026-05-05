Galvão Bueno Realiza Cirurgia de Catarata e Tem Alta Hospitalar

Renomado narrador esportivo Galvão Bueno se submeteu a uma cirurgia de catarata bem-sucedida em Londrina, Paraná, e já recebeu alta para se recuperar em casa. A cirurgia foi realizada em duas etapas, sem complicações, e o narrador está apto a retornar aos trabalhos no SBT, incluindo a narração dos jogos da Seleção Brasileira. O texto também explora a ciência por trás da catarata, o procedimento cirúrgico e a recuperação visual, além de abordar outros temas científicos relevantes.

O renomado narrador esportivo Galvão Bueno realizou com sucesso uma cirurgia de catarata em ambos os olhos, a primeira no último sábado, 2, e a segunda nesta segunda-feira, 4, em um hospital particular em Londrina, Paraná.

A equipe médica informou que os procedimentos foram rápidos, sem complicações e com alta hospitalar imediata para que o narrador possa iniciar a recuperação em casa a partir de 11 de junho. Galvão Bueno está apto a narrar os jogos da Seleção Brasileira e outros eventos esportivos pelo SBT.

A catarata, conforme explica o oftalmologista e presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), Dr. Oswaldo Ferreira Moura Brasil, é uma condição comum relacionada à idade, comparável ao surgimento de cabelos brancos. O cristalino, lente natural do olho, torna-se progressivamente opaco, resultando em perda gradual da qualidade da visão, tanto em detalhes quanto em cores.

A cirurgia é indicada com base no grau da catarata e no impacto que ela causa na vida do paciente, não sendo considerada uma urgência, mas sim uma solução para melhorar a qualidade de vida. O procedimento cirúrgico é um dos mais realizados na medicina, com altos índices de sucesso, mas exige tecnologia, segurança e uma equipe médica qualificada em um centro cirúrgico adequado.

A recuperação visual é geralmente rápida, com muitos pacientes recuperando a visão no dia seguinte à cirurgia, ou em até 48 horas. Embora existam riscos de complicações como infecções e inflamações, estes são raros quando a cirurgia é realizada em um ambiente adequado e por profissionais experientes. A cirurgia de catarata pode restaurar completamente a visão, especialmente se for o único problema visual do paciente, e frequentemente permite a correção do grau, reduzindo a dependência de óculos.

O Dr. Oswaldo Brasil expressa confiança de que Galvão Bueno estará com a visão totalmente recuperada a tempo de narrar os jogos da Copa do Mundo de 2026, brincando que o narrador seria capaz de narrar até de olhos fechados. Além da notícia sobre Galvão Bueno, o texto também aborda informações sobre a ciência por trás do paladar e a influência da cafeína no cérebro, bem como avanços em combustíveis alternativos para motores





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