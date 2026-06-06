A empresa Galípolo pretende estabelecer uma cadeia de suprimentos de terras raras independente de empresas chinesas até 2028, com o objetivo de processar a produção de minas no Brasil e no Chile usando tecnologia própria de refino.

A empresa Galípolo pretende estabelecer uma cadeia de suprimentos de terras raras independente de empresas chinesas até 2028. O objetivo é processar a produção de minas no Brasil e no Chile usando tecnologia própria de refino para produzir materiais para baterias de veículos elétricos suficientes para atender a metade da demanda dos EUA.

A proposta estabelece diferentes alternativas para os credores, incluindo a troca de dívidas por novos instrumentos financeiros e a conversão de parte dos créditos em participação acionária na companhia. Além disso, a empresa Galípolo participará de um evento do Banco Internacional de Pagamentos (BIS) em Xangai na próxima semana. O evento visa discutir questões relacionadas ao comércio internacional e às finanças globais.

A participação da Galípolo no evento é um passo importante para a empresa em sua estratégia de expansão e diversificação de negócios. A empresa Braskem informou um aditamento em acordo de acionistas entre a Petrobras e o fundo Shine I. O acordo inclui a participação do Google, que pagará à SpaceX US$ 920 milhões por mês, de outubro deste ano a junho de 2029.

A Marinha do Irã afirmou ter disparado mísseis e drones de advertência contra navios de guerra dos EUA no Golfo de Omã. A declaração do presidente americano contradiz relatórios de inteligência, que acreditam que o país ainda retém parte considerável de seu arsenal e fábricas bélicas





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