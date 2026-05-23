GAESA apontada como responsável pelos problemas econômicos de Cuba

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, culpou GAESA pela atual crise econômica no país

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio , responsabilizou explicitamente a GAESA , sigla para Grupo de Administração Empresarial, pelos problemas econômicos de Cuba . Segundo Rubio, a GAESA domina a ilha e não presta contas a ninguém, acumulando lucros em beneficio de uma pequena elite.

Suas autoridades foram chefes do conglomerado desde 1990, liderados pelo irmão do então ministro da Defesa, Raúl Castro, até 2022, quando a sucessora assumiu a liderança. Além da hotelaria, GAESA controla a maior parte dos grandes hotéis da ilha, seus portos, bancos e supermercados. O conglomerado tem sido o alvo de críticas por suas práticas negligenciadas e falta de transparência, e seus ganhos não são iluminados no orçamento comunista do governo.

Embora a GAESA gere divisas por meio de suas atividades estratégicas, sua composição na economia cubana é incerta e varia entre 40% e 70%





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