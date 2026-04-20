Gaby Amarantos celebra conquista de novo apartamento em bairro nobre de São Paulo

A cantora paraense Gaby Amarantos adquiriu um luxuoso imóvel em Higienópolis, consolidando sua residência em São Paulo. O processo de compra foi acompanhado pelo corretor e apresentador Kiko Bertholini.

A renomada cantora paraense Gaby Amarantos , um dos maiores ícones da música contemporânea brasileira, acaba de oficializar um importante passo em sua trajetória pessoal e profissional. Após consolidar uma carreira de sucesso que atravessa fronteiras regionais, a artista decidiu estabelecer uma residência fixa em um dos endereços mais prestigiados da capital paulista: o bairro de Higienópolis , localizado em São Paulo .

A aquisição do imóvel marca um novo capítulo na vida de Gaby, que embora mantenha uma conexão profunda com suas raízes em Belém do Pará, agora desfruta de um espaço exclusivo em uma área tradicionalmente habitada por grandes nomes do cenário artístico e intelectual brasileiro, como o saudoso Jô Soares e a apresentadora Adriane Galisteu. A transação imobiliária foi conduzida pelo corretor Kiko Bertholini, que atua pela imobiliária Axpe e também possui carreira como ator e apresentador. O momento da entrega das chaves ocorreu no último sábado, dia 18, e foi celebrado com entusiasmo por ambas as partes. Em suas redes sociais, Bertholini fez questão de expressar sua satisfação ao concluir a venda, destacando a honra de ter auxiliado a cantora nesta conquista e desejando felicidades na nova morada. Gaby Amarantos prontamente respondeu ao gesto, agradecendo pelo suporte profissional e posando para fotos ao lado do corretor, segurando as chaves de seu novo lar com um sorriso contagiante que demonstrava sua satisfação com o investimento realizado. Embora a notícia tenha ganhado destaque agora, é importante ressaltar que a relação de Gaby Amarantos com a cidade de São Paulo não é recente. A artista, que completou 47 anos, vive na metrópole há mais de quatorze anos, dividindo sua rotina entre os compromissos profissionais na capital paulista e a constante saudade de sua terra natal, o bairro de Jurunas, em Belém. Com muito bom humor, a cantora agora se autodenomina a jurunense de Higienópolis, uma forma carinhosa de unir sua origem humilde e vibrante com a sofisticação de sua nova vizinhança. Esta mudança reflete não apenas o crescimento financeiro da artista, mas também a sua busca por conforto e praticidade em meio à agitada vida artística, consolidando seu papel como uma das figuras mais influentes da cultura nacional na atualidade





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