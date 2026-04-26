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Gabriel Mec marca e Grêmio vence Coritiba em jogo com expulsões

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Gabriel Mec marca e Grêmio vence Coritiba em jogo com expulsões
GrêmioCoritibaGabriel Mec
📆4/26/2026 9:54 PM
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Jovem de 18 anos decide partida com seu primeiro gol profissional; Grêmio chega aos 14 pontos e Coritiba tem dois jogadores expulsos.

O Grêmio conquistou uma importante vitória em casa contra o Coritiba , com um gol do jovem Gabriel Mec , de 18 anos, em sua estreia como jogador profissional.

A partida, disputada na Arena do Grêmio, foi marcada pela superioridade técnica do time gaúcho, que jogou com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Bruno Melo do Coritiba. Aos 42 minutos da primeira etapa, Mec abriu o placar com um chute preciso de perna esquerda, após cruzamento de Enamorado.

Apesar do domínio do Grêmio, a partida foi intensa, com o time da casa tendo três gols anulados, de Carlos Vinicius, Wagner Leonardo e Nardoni, e o Coritiba sofrendo com a expulsão de Jacy nos acréscimos, terminando com apenas nove jogadores em campo. A vitória eleva o Grêmio para a 14ª posição na tabela, fora da zona de rebaixamento, enquanto o Coritiba permanece com 19 pontos, perdendo a oportunidade de se aproximar do grupo de classificação para a Libertadores.

O jogo começou com o Grêmio pressionando alto e quase abrindo o placar logo aos dois minutos, com uma finalização de Gabriel Mec que passou raspando a trave. O Coritiba, no entanto, conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos, com Breno Lopes e Josué criando oportunidades. A expulsão de Bruno Melo mudou o panorama da partida, dando ao Grêmio uma vantagem numérica significativa.

No segundo tempo, o Grêmio controlou o ritmo, mas não conseguiu ampliar o placar, apesar de algumas chances criadas por Mec e Carlos Vinicius. A torcida gremista lamentou os gols anulados e a expulsão do técnico Luís Castro, que protestou veementemente contra a decisão da arbitragem. A partida terminou com a vitória do Grêmio por 1 a 0, consolidando a boa fase do time e a ascensão de Gabriel Mec como uma promessa do futebol brasileiro.

A atuação do jovem Mec foi fundamental para o resultado positivo, demonstrando talento, ousadia e capacidade de decisão. O gol marcado por Mec representa um marco em sua carreira e um incentivo para seguir crescendo e evoluindo no cenário profissional. A vitória sobre o Coritiba também é importante para a moral do time, que busca se consolidar na primeira divisão e alcançar seus objetivos na temporada.

A equipe gremista demonstrou organização tática, intensidade física e qualidade técnica, superando as dificuldades impostas pelo rival e conquistando um resultado importante em casa. A torcida do Grêmio celebrou a vitória e o surgimento de um novo ídolo, Gabriel Mec, que promete brilhar no futuro do clube

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Grêmio Coritiba Gabriel Mec Campeonato Brasileiro Futebol

 

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