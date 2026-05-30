Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Gabriel Magalhães e Mbappé são alvos de zoações após título do PSG; veja reações

Esportes News

Gabriel Magalhães e Mbappé são alvos de zoações após título do PSG; veja reações
Gabriel MagalhãesMbappéPSG
📆5/30/2026 8:08 PM
📰Terranoticiasbr
79 sec. here / 18 min. at publisher
📊News: 87% · Publisher: 51%

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães errou o último pênalti na final da Liga dos Campeões, isolando a sua cobrança e se tornando alvo de zoações nas redes sociais. O atacante francês Kylian Mbappé também foi alvo de críticas. Marquinhos consolou o colega após o erro. A Toyota inova com motocicletas que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolina. Luciano Hang defende a jornada 4x3. Especialistas recomendam caminhadas diárias e exercícios de equilíbrio para pessoas a partir dos 55 anos.

Após a vitória do Paris Saint-Germain ( PSG ) na Liga dos Campeões, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães e o atacante francês Kylian Mbappé se tornaram alvos de zoações nas redes sociais .

O brasileiro errou o quinto e último pênalti na disputa contra o clube francês, isolando a sua cobrança. Logo após o erro, ele foi consolado pelo compatriota Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira e do time de Paris. Após isolar a sua cobrança, Gabriel foi abraçado pelo companheiro, que fez questão de consolar o colega antes de sair para comemorar o bicampeonato europeu pelo PSG. Nas redes sociais, o defensor do Arsenal não foi perdoado pelos rivais.

Em sua perfil no Instagram, os internautas deixaram vários gifs de Roberto Baggio, italiano que isolou a cobrança na Copa de 1994, e de Haaland, atacante do Manchester City, que teve vários embates com o defensor ao longo da temporada. Marquinhos e Gabriel Magalhães devem se apresentar a Carlo Ancelotti na próxima terça-feira, 2, diretamente nos Estados Unidos. Além deles, Gabriel Martinelli também viajará junto. O atacante marcou o seu gol pelo Arsenal na disputa de pênaltis.

Em outra notícia, a Toyota acaba de fazer a invenção do século. Pela primeira vez na sua história, a empresa vai fabricar motocicletas com cartuchos que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolina. Luciano Hang, empresário e político brasileiro, ironizou a PEC do fim da escala 6x1 e defendeu a jornada 4x3, argumentando que 'se for para quebrar o Brasil, que seja rápido'.

Os especialistas concordam que, a partir dos 55 anos, é importante caminhar todos os dias por pelo menos 20 minutos, dar preferência às escadas, fazer alongamentos leves e trabalhar o equilíbrio

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Gabriel Magalhães Mbappé PSG Zoações Redes Sociais Pênalti Marquinhos Toyota Motocicletas Reabastecer Luciano Hang Jornada 4X3 Exercícios Físicos Caminhadas Equilíbrio

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG bate Arsenal nos pênaltis e conquista o bicampeonato da Liga dos CampeõesPSG bate Arsenal nos pênaltis e conquista o bicampeonato da Liga dos CampeõesBrasileiro Gabriel Magalhães perdeu a cobrança decisiva para a equipe inglesa na decisão em Budapeste
Read more »

PSG supera o Arsenal nos pênaltis e conquista a Liga dos Campeões pela segunda vez | EsportePSG supera o Arsenal nos pênaltis e conquista a Liga dos Campeões pela segunda vez | EsporteO brasileiro Gabriel Magalhães desperdiçou a última cobrança
Read more »

Convocados, Marquinhos consola Gabriel Magalhães após decisão da ChampionsConvocados, Marquinhos consola Gabriel Magalhães após decisão da ChampionsMarquinhos, campeão da Champions League pelo PSG neste sábado (30), chamou atenção por um gesto envolvendo Gabriel Magalhães, do Arsenal.
Read more »

Veja o pênalti perdido por Gabriel Magalhães na final da Champions entre PSG e ArsenalVeja o pênalti perdido por Gabriel Magalhães na final da Champions entre PSG e ArsenalPSG e Arsenal duelaram, na tarde deste sábado (30), na final da Champions League. Na disputa de pênaltis, o time francês levou a melhor.
Read more »



Render Time: 2026-05-30 23:09:39