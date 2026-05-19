Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central brasileiro, será convocado para CPI do Crime Organizado sobre Master e movimentações financeiras do Banco Central em operaciones financeiras envolvendo o Banco Master.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi convidado para prestar esclarecimentos em audiência sobre a atuação do órgão em operações financeiras envolvendo o Banco Master, após o vazamento de um áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do banco, em que o senador (PL-RJ) pede um repasse de R$ 134 milhões para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Presença ocorre em meio à pressão para que a Casa instale a CPI do Master, após o vazamento de um áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

Brasília-DF – 08/04/2026 - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na CPI do Crime Organizado. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil. A presença de Galípolo ocorre em meio à pressão para que a Casa instale a CPI do Master, após o vazamento de um áudio em que o senador (PL-RJ) pede a Daniel Vorcaro, dono do banco, um repasse de R$ 134 milhões para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O conteúdo foi revelado pelo site Parlamentares da oposição, entre eles o próprio Flávio Bolsonaro, e da base governista passaram a defender uma maior transparência em relação às movimentações financeiras do Master e às negociações envolvendo o BRB. Galípolo deve centrar críticas à gestão de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central durante a gestão de Jair Bolsonaro





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