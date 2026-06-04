Gabi Guimarães acompanha partida da Seleção Brasileira na VNL

A jogadora Gabi Guimarães se mostrou 'agoniada' por não estar em quadra durante a partida da Seleção Brasileira na VNL, mas acompanhou a movimentação das companheiras e foi muito comemorada pelos torcedores. O técnico da equipe garantiu que a ponteira entrará em quadra ainda na primeira semana, em Brasília, e que a participação mais efetiva de Gabi será a partir da segunda etapa.

A jogadora Gabi Guimarães acompanhou a partida da Seleção Brasileira na VNL ao lado da namorada Brunza Unzueta, se mostrando 'agoniada' por não estar em quadra devido a questões físicas decorrentes da desgastante temporada no Conegliano, Itália.

Embora tenha ficado atrás do banco de reservas, ela estava presente e acompanhava a movimentação das companheiras, sendo muito comemorada pelos torcedores que receberam 'tchauzinhos' da ponteira. Gabi falou à imprensa e não escondeu a 'coceira' que dá para entrar em quadra e jogar, destacando que é mais difícil ver da arquibancada do que estar brigando pelos três pontos em quadra.

Ela também elogiou o grupo de atletas, dizendo que se conhece há muito tempo e que elas se ajudam e se orientam durante a partida. O técnico da equipe garantiu que a ponteira entrará em quadra ainda na primeira semana, em Brasília, como forma de prestigiar o público que promete lotar as arquibancadas do ginásio.

No entanto, enfatizou que a participação mais efetiva da jogadora será a partir da segunda etapa. Gabi é considerada uma das melhores jogadoras do mundo e está pronta para jogar daqui a pouco, sendo uma jogadora importante para o time e necessitando readquirir seu ritmo para participar efetivamente da equipe





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