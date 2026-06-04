Gaúcho e brasileiro participaram de torneio com ex-jogadores do PSG

Vinicius Mendes Lima, um torcedor do Grêmio e apaixonado por futebol, e André Heidrich, diretor da Vulcano Mobility, foram dois dos brasileiros convidados pela Accor para participar do "Dream Tournament", evento internacional realizado no Parc des Princes. Eles dividiram o gramado com ex-jogadores históricos do clube francês e tiveram acesso ao túnel dos jogadores, aos vestiários oficiais e disputaram partidas no gramado do estádio ao lado de ex-atletas que marcaram época no clube francês.

Gaúcho participou de torneio promovido pela Accor no Parc des Princes e dividiu o gramado com ex-jogadores históricos do clube francês. Para quem ama futebol, entrar em campo em um estádio histórico como o Parc des Princes e ainda jogar ao lado de atletas que fizeram história no PSG é algo realmente único, afirmou Vinicius Mendes Lima , um dos dois brasileiros convidados pela Accor para participar do " Dream Tournament ".

A ação integrou as comemorações de aniversário da rede hoteleira, patrocinadora oficial do PSG. Além de Vinicius Mendes Lima, o brasileiro André Heidrich, diretor da Vulcano Mobility, também participou da experiência





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