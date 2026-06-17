G7 e Brasil apelam a empresas de tecnologia para desenvolver ferramentas de segurança infantil na internet

As potências do G7, grupo com as sete maiores economias do mundo, apelaram às empresas de tecnologia para desenvolver ferramentas que garantam a segurança de crianças na internet, em meio a preocupações com o avanço da inteligência artificial.

As potências do G7, grupo com as sete maiores economias do mundo , apelaram às empresas de tecnologia para desenvolver ferramentas que garantam a segurança de crianças na internet, em meio a preocupações com o avanço da inteligência artificial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do G7 como convidado e viajou acompanhado da primeira-dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva. O apelo foi feito ao término de três dias de cúpula do G7 em Evian, no leste da França, encerrada com um almoço de trabalho com executivos de empresas de inteligência artificial da América do Norte, Europa, Índia e Japão.

O G7 e o Brasil, Coreia do Sul, Egito, Índia e Quênia emitiram uma declaração conjunta, apelando aos provedores de serviços digitais para desenvolver e implementar tecnologias e sistemas que garantam experiências seguras, protegidas e adequadas à idade. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou que menores de 16 anos poderão ser proibidos de usar redes sociais no Reino Unido, enquanto a França avalia uma medida semelhante.

O encontro também abordou outros temas de interesse global, como a redução da dependência da China como fornecedora de minerais críticos, a criação de uma rede portuária para combater o narcotráfico e a cooperação entre os principais portos, e o conflito na Ucrânia e a possibilidade de um acordo entre os EUA e o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio





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