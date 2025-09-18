Head Topics

Futsal Mundial: Magnus Primeiro Classificado, Blumenau Vence

Futsal Mundial: Magnus Primeiro Classificado, Blumenau Vence
A segunda e terceira rodadas da fase de grupos do Mundial de Futsal em Blumenau trouxeram grande expectativa e jogos acirrados. Magnus se consolida na liderança do grupo.

O Campeonato Mundial de Futsal, disputado em Blumenau , esquentou de vez com a realização da segunda e terceira rodadas da fase de grupos. Alguns times já garantiram a vaga no mata-mata, como o Magnus , enquanto outros, incluindo gigantes do futsal brasileiro, ainda dependem dos últimos jogos para garantir sua classificação. No Grupo A, o anfitrião Blumenau fez o dever de casa e, após a goleada na estreia, venceu o Imane Black Pearl por 5 a 2.

O resultado levou a equipe catarinense aos 6 pontos, assumindo a liderança isolada e ficando em excelente posição para se classificar. Já no outro jogo, o Boca Juniors se recuperou e aplicou um sonoro 8 a 3 no Alcadia de Mosquera. Com esses placares, a briga pela segunda vaga fica intensa entre a equipe argentina e a tailandesa. \No duelo mais aguardado até aqui, o Magnus venceu o clássico nacional contra o Jaraguá Futsal por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe paulista chegou aos 9 pontos em três jogos, tornando-se a primeira e única equipe matematicamente classificada para as quartas de final. O Jaraguá, que ainda tem um jogo a disputar, decide seu futuro na última rodada. Na outra partida, o São Joseense derrotou o Finca de Las Nubes por 3 a 1, mantendo vivas as chances de classificação. \No Grupo C, o JEC Krona se isolou na liderança ao conquistar sua segunda vitória em dois jogos, uma goleada de 10 a 3 sobre o Progreso. Já o S.C. Corinthians, que havia sido superado pelo próprio JEC na primeira rodada, se recuperou e conquistou um resultado vital ao vencer o Salaz CS por 5 a 3. O triunfo deixa o Timão com 3 pontos e em boa posição na briga pela segunda vaga do grupo. Grupo D: Vasco e Palma Futsal disparam na frente Assim como no Grupo C, os favoritos do Grupo D também venceram seus dois primeiros confrontos, embolando a briga pela primeira posição. O Vasco da Gama superou o Atlas Futsal por 5 a 3 e chegou aos 6 pontos. Mesma pontuação tem o Palma Futsal, que venceu o NY Ecuador por 7 a 3. Vasco e Palma agora se preparam para um confronto direto que valerá a liderança isolada da chave na última rodada

