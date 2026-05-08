Futebol de base no Brasil: trajetórias globais e a renovação da Seleção

O artigo explora como a globalização do futebol afeta a formação de talentos no Brasil, destacando casos de jogadores que, mesmo sem espaço no país, alcançaram sucesso no exterior e foram convocados para a Seleção Brasileira. Analisa também a importância do esporte de base e a estratégia de clubes formadores como São Paulo e Fluminense.

A invasão de estrangeiros nos clubes da Primeira Divisão tem sido prejudicial à seleção de outros países, mas no Brasil, o caminho para ser convocado nem sempre segue uma trajetória linear.

O crescimento da importação de atletas causou problemas para a Itália, que viu seus clubes repletos de estrangeiros sem dar espaço a jovens talentos do país. O resultado disso foi a falta de renovação da seleção italiana, que ficou fora das últimas três Copas do Mundo.

No entanto, para o técnico sub-20 do Atlético-MG, Henrique Teixeira, esse não é um motivo de preocupação no Brasil, já que os grandes talentos acham espaço nas principais ligas do mundo. O essencial, sim, é a melhor organização do esporte de base no país. O futebol de base é um projeto do clube todo e também do país. Não podemos pensar na base como um trabalho isolado ou uma geração, uma safra.

Precisamos dar condições para os jogadores serem desenvolvidos e colocados em jogo no time profissional por meio de um grande projeto. A maioria dos jogadores da seleção principal atua na Europa, então o jogador é revelado no Brasil, vai para outro país e continua a sua carreira, concorrendo com mais estrangeiros ainda.

A Seleção Brasileira é uma grande instituição, com grandes profissionais, e que está cada vez mais investindo na base, aumentando o calendário competitivo de qualidade, por exemplo, afirmou Henrique. Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense, em ação com a Seleção Brasileira, mostra uma grande variedade de clubes formadores. Os que mais tiveram atletas chamados foram São Paulo e Fluminense, com quatro. O Tricolor paulista revelou Casemiro, Bremer, Gabriel Sara e Éderson.

E pela base do Flu, passaram Fabinho, Luís Henrique, João Pedro e Ibañez. Ivan Toney, vice-artilheiro da Premier League com a camisa do Brentford, é um exemplo de rota alternativa. O camisa 9 fez base no Cruzeiro e chegou a disputar 64 jogos pelo time profissional, mas com média de apenas 40 minutos por partida. Sem tanto destaque, pelo excesso de cobranças e por ser pouco aproveitado, acabou negociado para o Ludogorets, da Bulgária.

Depois, migrou para a Bélgica até, na atual temporada, se destacar no futebol inglês. Outros dois exemplos de atletas já convocados por Ancelotti que não conseguiram se provar no futebol profissional brasileiro no início das carreiras são o zagueiro Alexsandro e o atacante Samuel Lino, ambos com passagens pela base do Flamengo. Depois de saírem para clubes do futebol português, de menor expressão no cenário europeu, conseguiram chegar a equipes maiores: Lille e Atlético de Madrid, respectivamente.

Samuel Lino, inclusive, acabou retornando ao Rubro-Negro. Em um mundo tão globalizado, talentos aparentemente desperdiçados pela alta concorrência no Brasil ainda podem traçar trajetórias rumo aos holofotes mundiais e alcançar o sonho da seleção





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Futebol De Base Seleção Brasileira Clubes Formadores Globalização Do Futebol Jogadores Brasileiros No Exterior

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vampeta é sincero ao falar sobre a Seleção Brasileira: 'Mais fraca'Vampeta faz duras críticas à Seleção Brasileira e levanta debate sobre o elenco rumo à Copa do Mundo FIFA 2026.

Read more »

Seleção Brasileira terá desfalques por conta da final da Champions; entendaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Paulo Sérgio comenta sobre Neymar e jovens talentos na Seleção BrasileiraO tetracampeão de 1994 Paulo Sérgio afirma que levaria Neymar para a Copa do Mundo por sua experiência e talento, enquanto defende a confiança em jovens promessas como Endrick e Rayan para o futuro ciclo.

Read more »

Recuperada de lesão, Ana Cristina é convocada para a Seleção BrasileiraNesta quinta-feira (7), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou duas jogadoras que representarão a Seleção Brasileira em 2026.

Read more »