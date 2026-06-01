Futebol brasileiro em crise: receitas recordes mas EBITDA recorrente negativo em 2025

Estudo da Convocados Gestão e Futebol mostra que, apesar de recorde nas receitas da Série A em 2025, o modelo econômico baseado em vendas de jogadores gera déficits recorrentes, endividamento elevado e fragiliza o desempenho esportivo dos clubes.

O relatório elaborado pela Convocados Gestão e Futebol, em parceria com a Outfield e com apoio da Galápagos Capital, revela que o principal entrave do futebol brasileiro não é a escassez de recursos, mas a forma como o dinheiro entra e, sobretudo, como sai dos clubes.

Em 2025 a Série A alcançou receitas totais recordes de 14,3 bilhões de reais, impulsionada por 3,9 bilhões de reais provenientes de transferências de atletas e pelos ganhos da Copa do Mundo de Clubes. Contudo, ao excluir‑se a venda de jogadores, a chamada receita recorrente queda para 9,5 bilhões, e o EBITDA recorrente apresenta um déficit de 0,5 bilhão.

O estudo demonstra que o modelo de negócios está estruturado para negociar atletas em vez de garantir a sustentabilidade de equipes competitivas ao longo do tempo. Mesmo com as receitas comerciais em alta - 3,1 bilhões, em grande parte movidas pelas casas de aposta - e a bilheteria/sócio‑torcedor gerando 1,7 bilhão, o aumento dos custos operacionais e das despesas fez com que o lucro permanente fosse insuficiente, obrigando clubes a dependerem das vendas de jogadores para equilibrar o caixa





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