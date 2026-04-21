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Fusão estratégica entre Serra Verde e USA Rare Earth reconfigura o mapa das terras-raras

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Fusão estratégica entre Serra Verde e USA Rare Earth reconfigura o mapa das terras-raras
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📆4/21/2026 1:53 PM
📰JornalOGlobo
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A aquisição da mineradora Serra Verde por US$ 2,8 bilhões insere o Brasil no centro da disputa tecnológica entre Estados Unidos e China por minerais essenciais.

A recente aquisição da mineradora brasileira Serra Verde pela companhia americana USA Rare Earth marca um ponto de inflexão na geopolítica global dos minerais críticos. A transação, avaliada em US$ 2,8 bilhões, não representa apenas um movimento corporativo de consolidação de mercado, mas uma estratégia deliberada dos Estados Unidos para reduzir a dependência industrial da China, que atualmente domina a cadeia de fornecimento de terras-raras.

Com o apoio financeiro do governo americano, esta operação posiciona o Brasil em uma posição estratégica singular, uma vez que a Serra Verde detém a única operação de escala comercial destes elementos fora do continente asiático, tornando o ativo goiano uma peça fundamental na segurança energética e tecnológica do Ocidente. O desenho financeiro do negócio prevê o pagamento de US$ 300 milhões em dinheiro e a emissão de 126,8 milhões de ações, transformando os atuais controladores da mineradora brasileira — a Denham Capital, a EMG e a Vision Blue — em sócios majoritários da nova estrutura corporativa. Esta nova entidade congregará oito operações distribuídas entre Brasil, EUA, França e Reino Unido, abrangendo toda a cadeia de valor, desde a extração primária até a manufatura de ímãs permanentes. Estes componentes são vitais para a produção de turbinas eólicas, motores de veículos elétricos e equipamentos de defesa, setores que dependem estritamente da disponibilidade destes minerais. A Serra Verde utiliza o método de argila iônica, que se destaca pela maior eficiência produtiva e menores custos operacionais em comparação aos depósitos tradicionais de rocha, reforçando a atratividade do ativo nacional. Apesar do otimismo, especialistas do Centro Brasileiro de Relações Internacionais apontam que a manutenção da Serra Verde como um ativo puramente exportador de matéria-prima bruta seria um erro estratégico para o país. Embora a integração com a USA Rare Earth garanta um mercado de consumo pelos próximos 15 anos, o Brasil enfrenta o desafio de industrializar as etapas de refino e processamento químico, conhecidas como midstream. O país detém a segunda maior reserva de terras-raras do mundo, estimada em 21 milhões de toneladas, o que lhe confere um poder de barganha significativo. Entretanto, a conversão desse potencial em riqueza real depende de políticas públicas robustas, incentivos fiscais e infraestrutura tecnológica que permitam ao Brasil agregar valor ao produto antes de enviá-lo ao exterior, evitando que o país permaneça restrito ao papel de fornecedor de insumos básicos em um tabuleiro geopolítico onde a independência tecnológica é a moeda mais valiosa

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