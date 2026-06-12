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Furto de energia em Jacarepaguá poderia abastecer 3 mil casas, diz Light

Brasil News

Furto de energia em Jacarepaguá poderia abastecer 3 mil casas, diz Light
Furto De EnergiaLightJacarepaguá
📆6/12/2026 6:33 AM
📰jornalextra
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A Light e a polícia encontraram em um único dia em Jacarepaguá um desvio de energia suficiente para suprir 3 mil residências, enquanto a empresa regularizou quase 3.500 ligações clandestinas nos últimos meses, que consumiam 250 GWh.

A empresa Light , em conjunto com a polícia, identificou em um único dia na região de Jacarepaguá , no Rio de Janeiro, um furto de energia elétrica suficiente para abastecer cerca de 3 mil residências.

Essa ação faz parte de uma operação contínua contra as ligações clandestinas, que representam não apenas crime, mas também riscos à segurança e perdas econômicas significativas para a distribuidora e para a sociedade. Ao longo de 2025 e nos primeiros quatro meses de 2026, a Light conseguiu regularizar quase 3,5 mil ligações irregulares, que até então consumiam aproximadamente 250 GWh de energia.

Esse volume de energia desperdiçada e desviada reflete a extensão do problema das fraudes no fornecimento elétrico, que onera os consumidores regulares e pode causar sobrecarga na rede, levando a interrupções e acidentes. As operações de combate ao furto de energia têm como objetivo não só recuperar as perdas financeiras, mas também garantir a segurança da população, uma vez que muitas dessas ligações são feitas de forma precária e sem any tipo de fiscalização.

A Light tem intensificado suas ações em áreas mais críticas, com apoio das autoridades, para identificar e regularizar essas situações, buscando inclusive a responsabilização criminal dos envolvidos. A energia desviada, se fosse utilizada de forma legal, poderia beneficiar comunidades inteiras, ilustrando o impacto social da regularização do serviço.

Além disso, a empresa tem investido em tecnologia para detectar fraudes e monitorar a rede, tornando mais eficiente o combate a esse tipo de crime. A operação em Jacarepaguá é um exemplo de como a atuação integrada pode trazer resultados rápidos e expressivos, servindo como alerta para a necessidade de colaboração da população na denúncia de irregularidades

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Furto De Energia Light Jacarepaguá Ligações Clandestinas Regularização Perdas Não Técnicas

 

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