Fundo Eleitoral 2026: R$ 4,9 bilhões serão distribuídos a 30 partidos; entendacritérios e prioridades

O TSE divulgou a divisão do Fundo Eleitoral de 2026, totalizando R$ 4,9 bilhões para 30 partidos. A reportagem detalha os critérios de distribuição, os gastos das campanhas em 2022, as prioridades dos partidos, o uso de recursos públicos versus privados, os maiores fornecedores, as estratégias de partidos menores e a expectativa de aumento no uso de inteligência artificial.
A distribuição do Fundo Eleitoral de 2026, no montante de R$ 4,9 bilhões entre trinta partidos, tornou-se prioridade máxima para as legendas após a divulgação dos critérios pelo Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ).
O fundo surgiu após a proibição de doações privadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e é distinto do Fundo Partidário, destinado a despesas administrativas. Os candidatos à Presidência da República declararam gastos totais de R$ 336,7 milhões em 2022, sendo 72,74% custeados por recursos públicos e 27,26% por privados. As maiores despesas foram com produção de programas para mídia tradicional e impulsionamento de conteúdo na internet, com destaque para o Google como maior fornecedor.
O PT priorizará a reeleição de Lula, enquanto partidos menores, como o Missão, contarão com cota mínima de 2% (cerca de R$ 3,3 milhões) e buscarão recursos complementares, como vaquinhas. A campanha de Renan Santos (Missão) focará em viagens a todos os estados. Espera-se um uso ampliado de ferramentas de inteligência artificial nesta eleição, e os tetos de gastos para 2026 ainda não foram oficializados, devendo sofrer correção pelo IPCA.
A distribuição atendrá também candidatos a governos estaduais, assembleias legislativas e à Câmara Legislativa do Distrito Federal
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