Fundação Bill e Melinda Gates inicia revisão externa sobre vínculos com Jeffrey Epstein

A organização filantrópica apura interações passadas entre membros de sua equipe e o falecido financista Jeffrey Epstein para fortalecer protocolos internos e garantir integridade institucional.

A Fundação Bill e Melinda Gates iniciou, nos primeiros meses deste ano, um processo rigoroso de investigação externa para apurar a extensão e a natureza de sua relação histórica com o financista Jeffrey Epstein . Epstein, que foi condenado por crimes sexuais graves e faleceu sob custódia em 2019, tornou-se o epicentro de uma crise reputacional para a organização, especialmente após a divulgação de documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos que revelaram interações entre ele e membros da equipe da instituição.

O CEO da fundação, Mark Suzman, comunicou internamente que esta iniciativa visa não apenas analisar os eventos passados, mas também fortalecer os protocolos de governança e os processos de verificação de parceiros filantrópicos no futuro. O caso ganhou contornos mais dramáticos quando o jornal The Wall Street Journal divulgou memorandos internos em que Suzman reconhece o período como um desafio complexo para a organização, enfatizando a necessidade de transparência e de medidas corretivas imediatas.

A fundação, reconhecida mundialmente como uma das maiores financiadoras de iniciativas de saúde pública e desenvolvimento social, tem se esforçado para dissociar sua imagem de qualquer prática que esteja em desacordo com seus valores fundamentais. Em comunicações oficiais enviadas à Reuters, a entidade reforçou que nunca houve pagamentos financeiros destinados a Epstein nem qualquer vínculo empregatício, reafirmando o compromisso com a ética e a integridade em suas operações globais.

Por sua vez, o cofundador Bill Gates tem enfrentado um escrutínio público constante desde que as fotografias e registros de suas reuniões com o financista vieram à tona. Em declarações anteriores, Gates admitiu que manter contato com Epstein foi um erro de julgamento, alegando que os encontros tinham como único propósito explorar potenciais colaborações no campo da filantropia global. O bilionário nega categoricamente ter tido qualquer envolvimento com os abusos sexuais cometidos por Epstein e tem se colocado à disposição para prestar esclarecimentos internos.

Segundo porta-vozes da organização, Gates assumiu a responsabilidade por essas interações durante reuniões com funcionários, sinalizando um esforço de gestão de crise para preservar a missão da fundação, que continua sendo uma peça central no financiamento de programas cruciais de saúde ao redor do mundo.





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