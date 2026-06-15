Funcionários presos por morte de jovem em rope jumping não sabem explicar por que ela foi jogada sem corda

A defesa dos funcionários presos por morte de jovem em uma empresa de rope jumping em Limeira, São Paulo, afirmou que os instrutores estão em estado de choque e não conseguem explicar o que aconteceu no momento do acidente. A empresa cobrava R$ 180 pelo salto e os funcionários afirmaram que não havia uma divisão fixa de funções durante os saltos.

A defesa dos funcionários presos por morte de jovem após salto sem corda em uma empresa de rope jumping em Limeira, São Paulo, afirmou que os instrutores estão em estado de choque e não conseguem explicar o que aconteceu no momento do acidente.

O advogado Rafael Gomes dos Santos disse que os funcionários estão desnorteados e não sabem explicar por que a jovem foi jogada sem corda. A empresa cobrava R$ 180 pelo salto e os funcionários afirmaram que não havia uma divisão fixa de funções durante os saltos. A conferência dos equipamentos era realizada de maneira compartilhada. A polícia está investigando o caso como homicídio com dolo eventual e os funcionários presos já prestaram depoimento à Polícia Civil.

Eles afirmaram não se lembrar de quem era a responsabilidade pela instalação e checagem da corda de segurança antes do salto. A jovem que morreu devia estar presa a duas cordas, e não tinha nenhuma, afirmou a polícia. O caso está sendo investigado e a justiça mantém a prisão dos funcionários presos





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