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Frutos do mar: opções econômicas e saborosas

Culinária News

Frutos do mar: opções econômicas e saborosas
Frutos Do MarOpções EconômicasPratos Saborosos
📆6/6/2026 4:14 PM
📰cartacapital
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Descubra como os frutos do mar podem ser utilizados em pratos deliciosos e econômicos. Aproveite as receitas de camarão, polvo, lula, mexilhão, batatas e carne de siri.

Os frutos do mar são frequentemente associados a pratos caros e sofisticados. No entanto, eles também podem ser utilizados no preparo de comidas saborosas e econômicas.

Isso porque eles são versáteis e combinam com diversos ingredientes, contribuindo para uma refeição completa gastando pouco. Além disso, os frutos do mar são frequentemente associados a pratos caros e sofisticados.

No entanto, eles também podem ser utilizados no preparo de comidas saborosas e econômicas. Isso porque eles são versáteis e combinam com diversos ingredientes, contribuindo para uma refeição completa gastando pouco.

Além disso, eles também podem ser feitos de forma prática e simples. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o camarão e doure. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva, o restante da manteiga e a abobrinha fatiada e misture. Leve ao fogo médio para refogar por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e junte os camarões ao macarrão.

Sirva em seguida. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o polvo e escalde por 5 minutos. Desligue o fogo, retire o polvo da panela, corte os anéis e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o açafrão e cozinhe por 3 minutos. Depois, disponha o polvo e o brócolis na panela e refogue por 2 minutos.

Cubra com o caldo de legumes e coloque o sal. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até o arroz secar. Desligue o fogo e sirva em seguida. 2 ovos cozidos e cortados em rodelas Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os camarões e grelhe por 3 minutos de cada lado. Em uma saladeira, coloque a alface, o espinafre e o agrião. Adicione os tomates-cereja, os ovos cozidos e os camarões grelhados.

Finalize com azeite de oliva, vinagre balsâmico e sementes de gergelim. Sirva em seguida. 1 pimentão vermelho sem sementes e picado Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque os anéis de lula e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva.

Acrescente a lula à panela com a cebola e o alho e refogue até ficar macia. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta calabresa e colorau. Por último, coloque o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos.

Desligue o fogo e sirva decorado com a salsinha. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o mexilhão e misture.

Junte o vinho branco, tampe a panela e cozinhe até que o mexilhão abra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida. 2 colheres de sopa de salsinha picada Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio.

Adicione metade do sal e cozinhe até que fiquem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o alho, refogando rapidamente. Acrescente o polvo, tempere com o restante do sal e a pimenta-do-reino e salteie por alguns minutos até que esteja levemente dourado nas bordas.

Adicione as batatas cozidas à frigideira e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes, deixando aquecer por mais alguns minutos. Finalize com a salsinha, o suco e as raspas de limão, misturando suavemente. Sirva ainda morno. 2 colheres de sopa de azeite de oliva Em uma panela, coloque o azeite de oliva e de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure.

Acrescente a carne de siri e os tomates. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Junte o leite de coco e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha e desligue o fogo.

Com a ajuda de uma colher, recheie as cascas de siri e polvilhe com o queijo parmesão. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer.

Adicione o alho, a cebola, o tomate e o pimentão e refogue por alguns minutos. Acrescente a carne de caranguejo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos. Junte o leite de coco e o azeite de dendê e reduza o fogo.

Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida

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