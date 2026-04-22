Frustração no Morumbis: São Paulo tropeça na estreia da Copa do Brasil e sofre com protestos da torcida

O São Paulo decepcionou em sua estreia na Copa do Brasil ao empatar em casa, desperdiçando chances claras e um pênalti. O técnico Roger Machado foi alvo de vaias, mas o jogador Luciano assumiu a culpa pelo desempenho abaixo do esperado e pediu apoio para a próxima rodada.
A estreia do São Paulo na Copa do Brasil, realizada na noite desta terça-feira (21) no estádio do Morumbis, esteve longe de ser o espetáculo que a torcida tricolor esperava. O que deveria ter sido uma noite de celebração e domínio absoluto transformou-se em um cenário de frustração coletiva.
O time comandado por Roger Machado, apesar de apresentar uma postura ofensiva em diversos momentos do confronto, desperdiçou oportunidades claras que poderiam ter garantido um resultado muito mais confortável e elástico. O contexto do jogo favorecia o São Paulo, especialmente porque a equipe jogou praticamente toda a etapa complementar com um atleta a mais em campo, fruto de uma expulsão adversária, mas a falta de eficiência nas finalizações impediu que o placar refletisse essa superioridade numérica. O ápice do infortúnio ocorreu nos instantes finais, quando Calleri, referência absoluta no ataque, desperdiçou uma cobrança de pênalti que selaria o destino do duelo. Após o apito final, o clima no Morumbis foi de absoluta tensão. O técnico Roger Machado foi o principal alvo das vaias e protestos de uma torcida nitidamente insatisfeita com o desempenho apresentado. No entanto, o jogador Luciano buscou blindar o comandante e assumir a responsabilidade pelos erros cometidos dentro das quatro linhas. Em entrevista, o camisa 10 foi enfático ao declarar que o treinador cumpre o seu papel, fornecendo todo o material tático e os vídeos necessários para que o elenco execute o plano de jogo planejado. Luciano ressaltou que, se a torcida está cobrando, ela tem total razão, mas reiterou que os atletas são os verdadeiros responsáveis pelos resultados negativos, enfatizando que o time foi infeliz nas finalizações em um jogo que poderia ter sido resolvido com três ou quatro gols de vantagem. Ao ser questionado sobre o impacto das manifestações da arquibancada e dos protestos externos no desempenho da equipe, Luciano não se esquivou e admitiu que o clima de desconfiança acaba afetando o rendimento psicológico dos jogadores dentro de campo. Para ele, a pressão externa cria um ambiente onde o medo de errar inibe a criatividade e a fluidez do jogo coletivo. O atacante agora projeta uma virada de chave fundamental para o futuro do Tricolor na temporada. Com o foco voltado para o próximo compromisso, que será contra o Mirassol, válido pelo Campeonato Brasileiro, Luciano espera que o São Paulo consiga conquistar uma vitória convincente que não apenas garanta os três pontos, mas que devolva a confiança necessária tanto ao grupo de atletas quanto à torcida, restaurando a harmonia necessária para a sequência das competições que o clube tem pela frente neste ano
