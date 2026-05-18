Frio persistente na terceira semana de maio: temperaturas baixas em São Paulo, Rio e sul de Minas Gerais

A persistência do frio ao longo do dia, especialmente devido ao excesso de nuvens e à pouca presença do sol, deve continuar na terceira semana de maio. As madrugadas não serão tão congelantes quanto na semana passada, mas as tardes continuarão frias e com pouca elevação das temperaturas. O ar frio também provocará queda nas temperaturas entre esta segunda-feira e quarta-feira. A parte mais intensa dessa massa de ar polar permanece concentrada sobre a Argentina e o Uruguai, onde o frio tende a ser mais forte, mas o ar frio ainda consegue alcançar parte do território brasileiro e manter as temperaturas abaixo do esperado para maio, prolongando o clima típico do inverno antes mesmo da chegada oficial da estação.

Quem guardou o casaco depois da primeira onda de frio de maio talvez precise tirá-lo do armário novamente nesta semana. A previsão não indica os mesmos extremos registrados no começo do mês, quando cidades da Serra Catarinense amanheceram com temperaturas negativas.

O destaque agora deve ser a persistência do frio ao longo do dia, principalmente por causa do excesso de nuvens e da pouca presença do sol. Seguem com clima típico de inverno nesta terceira semana de maio. As madrugadas não devem ser tão congelantes quanto as da semana passada, mas as tardes continuam frias e com pouca elevação das temperaturas. Isso acontece porque o céu mais encoberto dificulta a entrada do sol e reduz o aquecimento ao longo do dia.

Com isso, o frio demora mais para ir embora e a sensação de temperaturas baixas pode se prolongar até o fim da tarde na São Paulo e Rio de Janeiro, além do sul de Minas Gerais e da Zona da Mata mineira. O ar frio também provoca queda nas temperaturas entre esta segunda-feira (18) e quarta-feira (20). O resfriamento deve ser mais moderado do que o observado na primeira metade de maio, mas ainda suficiente para derrubar as temperaturas.

A parte mais intensa dessa massa de ar polar permanece concentrada sobre a Argentina e o Uruguai, onde o frio tende a ser mais forte. Diferentemente da onda de frio anterior, esse núcleo não deve avançar diretamente sobre o Sul do Brasil. Mesmo assim, o ar frio consegue alcançar parte do território brasileiro e manter as temperaturas abaixo do esperado para maio, prolongando o clima típico do inverno antes mesmo da chegada oficial da estação.

Postos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h; campanha também terá drive-thru para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Predios desabaram e mais de 7 mil pessoas tiveram que evacuar de suas casas; duas mortes foram relatadas. Datafolha: Governo Lula tem pior avaliação em segurança pública e saúde. Caixa inicia pagamentos do Bolsa Família de maio; veja calendário.

Exposição em São Paulo celebra movimento em panorama amplo com mais de 60 artistas, incluindo Dalí, Tarsila e Picasso. Felipe Monteiro Marques foi atingido na cabeça durante ação com helicóptero na Zona Oeste; quadro se agravou após complicações em cirurgia de prótese craniana. Lei da Dosimetria tem apoio de 39% dos entrevistados; outros 9% não responderam ao questionamento





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