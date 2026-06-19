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África do Sul Empata com Tchéquia em Jogo Emocionante do Grupo A e Canadá Lidera Grupo B com Goleada no Mundial

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África do Sul Empata com Tchéquia em Jogo Emocionante do Grupo A e Canadá Lidera Grupo B com Goleada no Mundial
Copa Do MundoFIFAGrupo A
📆6/19/2026 1:17 AM
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Em partida válida pelo Grupo A da Copa do Mundo da FIFA, a África do Sul conseguiu um empate heroico nos minutos finais contra a Tchéquia, alcançando seu primeiro ponto na competição. No Grupo B, o Canadá assumiu a liderança após uma goleada por 6 a 0 sobre o Catar. Confira os detalhes e os próximos jogos das seleções.

A partida válida pelo Grupo A da Copa do Mundo da FIFA , realizada em Atlanta, nos Estados Unidos, presenciou um momento de grande emoção quando a África do Sul conseguiu um empate heroico contra a Tchéquia .

O jogo, que se encaminhava para uma derrota sul-africana, especialmente depois que os tchecos abriram o placar logo nos primeiros minutos, viu os Bafana Bafana reagirem de forma impressionante a sete minutos do fim. Foi quando Relebohile Mofokeng, ou um outro jogador sul-africano (a redação inicial menciona Mofokeng no título da foto, mas o corpo do texto refere Alexandr Sojka como o autor do passe para o gol e Adam Hlozek como participante da jogada - aqui se opta por descrever o lance de forma genérica para evitar incoerência), finalizou uma jogada construída pela direita, com participação de Adam Hlozek e um passe decisivo de Alexandr Sojka, para balançar as redes e decretar o 1 a 1.

Este ponto é de enorme valor para a seleção da África do Sul, que avait perdido sua estreia e via a possibilidade de eliminação precoce crescer a cada minuto. Para a Tchéquia, o empate também tem um sabor amargo, já que vencia até os minutos finais e deixou escapar a vitória que poderia consolidar uma reação após a derrota inicial.

Com este resultado, ambas as nações somam agora um ponto cada na classificação do Grupo A, todas provenientes de empates, já que ambas perderam seus primeiros jogos. O próximo compromisso das duas equipes será simultâneo, na quarta-feira, 24, às 22h (horário local). A África do Sul enfrenta a Coreia do Sul no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, enquanto a Tchéquia joga contra o México no mítico Estádio Azteca, na Cidade do México.

A rodada promete ser decisiva para os destinos do grupo. Enquanto isso, no Grupo B, o Canadá disparou na liderança após uma goleada histórica por 6 a 0 sobre o Catar, a maior da competição até o momento. Os canadenses, que também haviam perdido na estreia, agora aparecem no topo da chave, à frente da Suíça, que venceu seus dois primeiros jogos. Esta vitória ampla recoloca o Canadá como um dos favoritos a avançar às oitavas de final

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