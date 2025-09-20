Fri Jazz & Blues: Festival em Lumiar e São Pedro da Serra Promete Fim de Semana de Música, Cultura e Sustentabilidade

A 4ª edição do Fri Jazz & Blues chega a Lumiar e São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, com uma programação diversificada de Jazz e Blues, atividades culturais, feira de produtos locais e um seminário sobre turismo. O evento, que acontece nos dias 20 e 21 de setembro, busca valorizar a identidade local e impulsionar o turismo sustentável na região.

O Fri Jazz & Blues , evento que chega à sua 4ª edição, promete agitar Lumiar e São Pedro da Serra, em Nova Friburgo (RJ), nos dias 20 e 21 de setembro. O festival, que teve início na sexta-feira, 19 de setembro, é conhecido por reunir grandes nomes e novos talentos do Jazz e do Blues, cuidadosamente selecionados para proporcionar momentos memoráveis ao público.

A curadoria do evento, atenta aos pedidos dos fãs, preparou uma programação diversificada que se apresentará em três palcos distintos: a Vila do Jazz, localizada no campo do Lumiar Futebol Clube, e os coretos de São Pedro da Serra e Lumiar. A expectativa é grande para que os fãs de jazz e blues possam curtir a diversidade musical do festival. A programação completa, com horários e detalhes sobre as atrações, pode ser acessada no site oficial do evento: www.frijazz.com.br. O festival não se limita à música. Ele se estende a outras atividades que reforçam o compromisso com a cultura e o desenvolvimento regional. Este ano, o evento vai abrigar a Feira de Agricultura Familiar, Artesanato e Sustentabilidade, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir produtos locais, além de promover a economia circular e o consumo consciente. Oficinas de sustentabilidade e atividades infantis também estão na programação, visando envolver toda a família e promover a educação ambiental e cultural. O Fri Jazz & Blues é muito mais que música. O evento proporciona momentos únicos em meio a natureza exuberante da Serra Fluminense. \Um dos grandes destaques da edição deste ano será o 1º Seminário de Promoção Internacional e Captação de Eventos, que visa discutir estratégias para impulsionar a presença da Serra Fluminense no cenário turístico e cultural internacional. O seminário reunirá especialistas e autoridades para debater ações que possam atrair um público cada vez maior para a região, valorizando seu patrimônio natural e cultural. A presença confirmada do Presidente da Embartur, Marcelo Freixo, reforça a importância do evento e a busca por parcerias estratégicas para o desenvolvimento do turismo na região. As inscrições para o seminário podem ser feitas através do banner da Sympla, disponível no site do Fri Jazz & Blues. O festival é um verdadeiro celeiro de oportunidades, que celebra a cultura, a arte e a identidade local, impulsionando a economia criativa e o turismo sustentável. A iniciativa busca criar um ambiente acolhedor, onde a música, a natureza e a hospitalidade se unem para proporcionar experiências inesquecíveis. O evento é realizado pela Trade Assessoria e conta com o patrocínio da EMBRATUR, além de parcerias com a Prefeitura de Nova Friburgo, a Secretaria de Turismo e Cultura de Nova Friburgo, a ACIANF, a FACERJ, o Convention Bureau de Nova Friburgo, a Federação de Conventions e o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes. \As edições anteriores do Fri Jazz & Blues foram um sucesso, atraindo um grande número de visitantes e impulsionando a economia local. O festival se consolidou como um dos eventos mais importantes da região, atraindo pessoas de todo o Brasil e do mundo. A cada ano, o festival busca inovar e surpreender o público, com novas atrações e atividades, consolidando a sua posição como um dos principais festivais de jazz e blues do Brasil. A expectativa é que a edição de 2025 supere as expectativas, com um público ainda maior e uma programação ainda mais diversificada e atrativa. A iniciativa é uma vitrine para os artistas locais e uma oportunidade de promover a cultura da Serra Fluminense, atraindo turistas e investimentos para a região. O Fri Jazz & Blues é um evento imperdível para os amantes da música, da cultura e da natureza, que buscam momentos de lazer e entretenimento em um ambiente agradável e acolhedor. O festival demonstra o potencial da região para receber grandes eventos e se consolidar como um destino turístico de destaque no cenário nacional e internacional. A programação é extensa e diversificada, com opções para todos os gostos e idades, tornando o evento uma experiência completa e inesquecível. O evento é uma oportunidade de descobrir novos talentos, apreciar a boa música e se conectar com a natureza exuberante da Serra Fluminense





