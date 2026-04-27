Head Topics

Freytes Desmistifica Crise Interna no Fluminense e Fala Sobre Pressão da Torcida

Futebol News

Freytes Desmistifica Crise Interna no Fluminense e Fala Sobre Pressão da Torcida
FluminenseFreytesFutebol
📆4/27/2026 6:46 PM
📰Lance!
176 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 102% · Publisher: 51%

Após a vitória sobre a Chapecoense, o zagueiro Freytes do Fluminense abordou o ambiente interno do clube, o protesto da torcida no CT e as críticas individuais, negando problemas internos e enfatizando a união do elenco.

O zagueiro do Fluminense , Freytes , concedeu uma entrevista na zona mista após a vitória da equipe sobre a Chapecoense, abordando o clima interno do clube em meio às recentes controvérsias envolvendo o adiamento do clássico contra o Flamengo, o Fla-Flu.

Ele se referiu especificamente ao protesto realizado pelos torcedores no centro de treinamento do clube, o CT, desmistificando a ideia de um ambiente conturbado. Freytes enfatizou que a manifestação foi pacífica e construtiva, uma oportunidade para os torcedores expressarem suas preocupações e desejos diretamente aos jogadores. Ele lamentou as interpretações distorcidas que circularam na mídia, descrevendo-as como infundadas e prejudiciais à imagem do clube e de seus atletas.

O defensor ressaltou a união e o profissionalismo do elenco, afirmando que todos estão engajados em trabalhar duro para alcançar os objetivos do Fluminense, independentemente de eventuais críticas externas. Ele destacou que a única ausência sentida é a dos jogadores lesionados, e que o restante do grupo está coeso e motivado.

Freytes expressou sua tristeza com as notícias negativas e as acusações de problemas internos, reiterando que a diretoria e a comissão técnica desfrutam de um bom relacionamento com os jogadores. O defensor também abordou a questão das críticas individuais que tem recebido da torcida, reconhecendo que é o jogador mais visado pelo público. Apesar dos vaias e das cobranças, Freytes afirmou que se concentra em seu trabalho e não se deixa abalar pelas opiniões negativas.

Ele reconheceu que comete erros, como qualquer jogador, mas que isso não o define como atleta. Freytes enfatizou que o Fluminense é maior do que qualquer indivíduo e que todos os jogadores são guerreiros, lutando por seu espaço na equipe. Ele agradeceu o apoio dos companheiros de equipe, do técnico Luis Zubeldía, da diretoria e do psicólogo do clube, que o ajudaram a lidar com a pressão e a manter o foco em seu desempenho.

Freytes ressaltou a importância de corrigir os erros e manter os acertos, buscando aprimoramento constante em seu jogo. Ele reconheceu que as críticas o motivam a trabalhar ainda mais duro para superar as expectativas e contribuir para o sucesso do Fluminense. A partida contra a Chapecoense, que terminou com a vitória do Tricolor por 2 a 1, com gols de Savarino e John Kennedy, foi um exemplo da determinação e do espírito de luta da equipe.

O gol de honra da Chapecoense foi marcado por Ênio. O jogo em si foi marcado pelo domínio do Fluminense no primeiro tempo, com diversas oportunidades criadas, mas com falta de efetividade na finalização. A torcida começou a demonstrar impaciência com o placar zerado, mesmo diante de um adversário pouco ameaçador. Na segunda etapa, o Fluminense conseguiu abrir o placar com um gol de pênalti de Savarino, mas logo depois permitiu o empate da Chapecoense.

A vitória do Fluminense foi garantida nos acréscimos, com um gol decisivo de John Kennedy, que entrou no segundo tempo e mudou o rumo da partida. Com esse resultado, o Fluminense chegou a 26 pontos e se consolidou na terceira posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, por outro lado, continua na lanterna, com apenas oito pontos. O próximo desafio do Fluminense será contra o Bolívar, na quinta-feira, em partida válida pela competição continental.

Freytes e seus companheiros estão determinados a manter o bom momento e a buscar a vitória em todas as competições que disputarem. A mensagem principal do zagueiro é de união, trabalho duro e foco nos objetivos do clube, ignorando as críticas e as distrações externas. Ele acredita que, com a força do elenco e o apoio da torcida, o Fluminense pode alcançar grandes conquistas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Fluminense Freytes Futebol Campeonato Brasileiro Entrevista Torcida Crise Zubeldía

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fluminense leva susto, mas John Kennedy garante vitória sobre a Chape no fimFluminense leva susto, mas John Kennedy garante vitória sobre a Chape no fimTricolor segue empatado com o Flamengo na vice-liderança do Brasileirão
Read more »

John Kennedy garante vitória do Fluminense sobre a Chapecoense no BrasileirãoJohn Kennedy garante vitória do Fluminense sobre a Chapecoense no BrasileirãoO atacante John Kennedy marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre a Chapecoense no Maracanã, mantendo o time na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem 26 pontos, a seis do líder Palmeiras, e está empatado com o Flamengo, mas com pior saldo de gols. Savarino abriu o placar de pênalti, enquanto Ênio empatou com um golaço. O gol decisivo veio nos minutos finais, com John Kennedy.
Read more »

Zubeldía responde sobre Hulk no Fluminense após vitória no BrasileirãoZubeldía responde sobre Hulk no Fluminense após vitória no BrasileirãoApós a vitória do Fluminense contra a Chapecoense no Maracanã, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O treinador comentou
Read more »

Zubeldía comenta sobre a contratação de Hulk pelo Fluminense após vitória no BrasileirãoZubeldía comenta sobre a contratação de Hulk pelo Fluminense após vitória no BrasileirãoO técnico do Fluminense, Fernando Diniz, fala sobre a possível chegada de Hulk ao clube após a vitória no Brasileirão. A negociação está em andamento, e o atacante pode se tornar um reforço importante para o time.
Read more »

Zubeldía despista sobre nova tentativa do Fluminense em contratar Hulk: 'Não sei do que está falando'Zubeldía despista sobre nova tentativa do Fluminense em contratar Hulk: 'Não sei do que está falando'Atacante ficou de fora da relação na derrota do Galo contra o Flamengo por conta do interesse do tricolor
Read more »

Torcedores disparam sobre Hulk no Fluminense: 'Que novidade'Torcedores disparam sobre Hulk no Fluminense: 'Que novidade'Atacante do Atlético-MG, Hulk fica de fora em derrota por goleada para resolver tratativas com Fluminense e decidir futuro no clube mineiro
Read more »



Render Time: 2026-05-02 17:47:52