Freytes Desmistifica Crise Interna no Fluminense e Fala Sobre Pressão da Torcida

Após a vitória sobre a Chapecoense, o zagueiro Freytes do Fluminense abordou o ambiente interno do clube, o protesto da torcida no CT e as críticas individuais, negando problemas internos e enfatizando a união do elenco.

O zagueiro do Fluminense , Freytes , concedeu uma entrevista na zona mista após a vitória da equipe sobre a Chapecoense, abordando o clima interno do clube em meio às recentes controvérsias envolvendo o adiamento do clássico contra o Flamengo, o Fla-Flu.

Ele se referiu especificamente ao protesto realizado pelos torcedores no centro de treinamento do clube, o CT, desmistificando a ideia de um ambiente conturbado. Freytes enfatizou que a manifestação foi pacífica e construtiva, uma oportunidade para os torcedores expressarem suas preocupações e desejos diretamente aos jogadores. Ele lamentou as interpretações distorcidas que circularam na mídia, descrevendo-as como infundadas e prejudiciais à imagem do clube e de seus atletas.

O defensor ressaltou a união e o profissionalismo do elenco, afirmando que todos estão engajados em trabalhar duro para alcançar os objetivos do Fluminense, independentemente de eventuais críticas externas. Ele destacou que a única ausência sentida é a dos jogadores lesionados, e que o restante do grupo está coeso e motivado.

Freytes expressou sua tristeza com as notícias negativas e as acusações de problemas internos, reiterando que a diretoria e a comissão técnica desfrutam de um bom relacionamento com os jogadores. O defensor também abordou a questão das críticas individuais que tem recebido da torcida, reconhecendo que é o jogador mais visado pelo público. Apesar dos vaias e das cobranças, Freytes afirmou que se concentra em seu trabalho e não se deixa abalar pelas opiniões negativas.

Ele reconheceu que comete erros, como qualquer jogador, mas que isso não o define como atleta. Freytes enfatizou que o Fluminense é maior do que qualquer indivíduo e que todos os jogadores são guerreiros, lutando por seu espaço na equipe. Ele agradeceu o apoio dos companheiros de equipe, do técnico Luis Zubeldía, da diretoria e do psicólogo do clube, que o ajudaram a lidar com a pressão e a manter o foco em seu desempenho.

Freytes ressaltou a importância de corrigir os erros e manter os acertos, buscando aprimoramento constante em seu jogo. Ele reconheceu que as críticas o motivam a trabalhar ainda mais duro para superar as expectativas e contribuir para o sucesso do Fluminense. A partida contra a Chapecoense, que terminou com a vitória do Tricolor por 2 a 1, com gols de Savarino e John Kennedy, foi um exemplo da determinação e do espírito de luta da equipe.

O gol de honra da Chapecoense foi marcado por Ênio. O jogo em si foi marcado pelo domínio do Fluminense no primeiro tempo, com diversas oportunidades criadas, mas com falta de efetividade na finalização. A torcida começou a demonstrar impaciência com o placar zerado, mesmo diante de um adversário pouco ameaçador. Na segunda etapa, o Fluminense conseguiu abrir o placar com um gol de pênalti de Savarino, mas logo depois permitiu o empate da Chapecoense.

A vitória do Fluminense foi garantida nos acréscimos, com um gol decisivo de John Kennedy, que entrou no segundo tempo e mudou o rumo da partida. Com esse resultado, o Fluminense chegou a 26 pontos e se consolidou na terceira posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, por outro lado, continua na lanterna, com apenas oito pontos. O próximo desafio do Fluminense será contra o Bolívar, na quinta-feira, em partida válida pela competição continental.

Freytes e seus companheiros estão determinados a manter o bom momento e a buscar a vitória em todas as competições que disputarem. A mensagem principal do zagueiro é de união, trabalho duro e foco nos objetivos do clube, ignorando as críticas e as distrações externas. Ele acredita que, com a força do elenco e o apoio da torcida, o Fluminense pode alcançar grandes conquistas





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