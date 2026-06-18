Frente polar atinge Sul do Brasil com temperaturas negativas em oito cidades de Santa Catarina e 20 dias seguidos de frio no Rio Grande do Sul

Massa de ar polar traz frio intenso ao sul do país, registrando mínimas abaixo de zero em várias cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Autoridades alertam para geadas, risco de gelo nas estradas e impactos na saúde e agricultura, enquanto meteorologistas analisam o fortalecimento do anticiclone sul‐atlântico.

O frio intenso que tomou conta do sul do Brasil nesta manhã de quinta‑feira tem origem em uma massa de ar polar que se deslocou do extremo sul do continente em direção ao interior do país.

De acordo com o Instituto Meteorológico do Sul (MetSul), a frente gélida já provocou temperaturas abaixo de zero em oito municípios catarinenses, entre eles Bom Jardim da Serra, que registrou mínimas de -2,3 °C, e outras localidades situadas nas baixadas do Planalto Sul, onde os termômetros também despencaram para valores históricos. A situação climática se mantém desfavorável, e as previsões apontam para a permanência do ar gelado até o final da semana, com possibilidade de geadas fortes que podem comprometer plantações, a produção agrícola e a mobilidade urbana.

No estado vizinho, Rio Grande do Sul, o cenário também é alarmante. Na quarta‑feira (17), o estado completou 20 dias consecutivos com temperaturas negativas, número que não era registrado nos últimos anos. Foram 22 cidades que registraram mínimas abaixo de zero, destacando‑se Vacaria, que chegou a -3,5 °C, Soledade (-3,1 °C), São José dos Ausentes (-3,0 °C) e Monte Alegre dos Campos (-2,9 °C).

As autoridades de defesa civil alertam para o aumento do risco de acúmulo de gelo em estradas, interrupções no fornecimento de energia elétrica e maior incidência de doenças respiratórias entre a população vulnerável, sobretudo idosos e crianças. Especialistas apontam que o fenômeno está ligado ao fortalecimento do anticiclone polar no Atlântico Sul, que tem direcionado ventos frios rumo ao interior do país.

Esse padrão climático, embora recorrente no inverno, tem se manifestado com maior intensidade nos últimos anos, possivelmente relacionado a variações na circulação atmosférica global. As recomendações das agências de meteorologia incluem a adoção de medidas preventivas: uso de roupas adequadas, proteção dos sistemas de abastecimento de água contra o congelamento, e monitoramento constante das condições das vias.

O MetSul continuará acompanhando a evolução da massa de ar polar e emitirá novos alertas caso as temperaturas negativas persistam ou se intensifiquem nos próximos dias





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