Frente fria traz instabilidade e chuvas espalhadas pelo Brasil nesta terça-feira

A chegada de uma frente fria e de um sistema de baixa pressão promove chuvas frequentes e ventos fortes no Sul, enquanto Nordeste e Norte permanecem com instabilidade, calor e alta umidade, gerando pancadas isoladas ao longo do dia.

O tempo apresenta instabilidade em grande parte do território brasileiro nesta terça‑feira, 26 de junho. O conjunto de uma frente fria que avança a partir do sul do país e a presença de um sistema de baixa pressão em trânsito favorece o desenvolvimento de chuvas mais frequentes e de ventos moderados a fortes em diversos estados.

No Sul, a precipitação se mantém constante ao longo do dia, sobretudo em Santa Catarina e no Paraná, onde o céu permanece fechado e as pancadas de chuva são intensas. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h nas áreas interiores desses estados, podendo ultrapassar 70 km/h nas regiões costeiras catarinenses.

No Rio Grande do Sul, as primeiras horas da manhã registram nuvens densas e chuva moderada, que vai perdendo intensidade ao final da tarde, embora ainda persista em trechos do interior. A entrada de ar mais frio na retaguarda da frente fria traz um leve arrefecimento, com temperaturas máximas que giram entre 18°C e 20°C, proporcionando um alívio temporário ao calor típico da estação. No Nordeste, a situação é diferente.

O litoral continua sob influência de frentes marítimas que trazem chuvas mais frequentes, sobretudo no litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde o risco de precipitações intensas e possíveis acumulados elevados se mantém ao longo do dia. No interior, a instabilidade se manifesta de forma mais pontual, com chuvas isoladas intercaladas por períodos de sol entre nuvens.

As máximas nessa região permanecem entre 25°C e 28°C, com a umidade relativa do ar ainda elevada, o que intensifica a sensação térmica. Em contraste, a maior parte da Região Norte permanece sob condições de tempo instável, com nuvens carregadas e possibilidade de pancadas de chuva rápidas, sobretudo nas áreas de baixa altitude do Amazonas e Pará. O calor e a alta umidade continuam predominantes, favorecendo a formação de nuvens convectivas que podem gerar trovoadas de curta duração.

No Centro‑Oeste e Sudeste, o cenário também apresenta variações. Em Minas Gerais, a chuva se apresenta de forma esporádica no sul do estado, alternando com períodos de sol, enquanto o litoral de São Paulo experimenta a chegada de nuvens densas que trazem pancadas de chuva fracas a moderadas ao longo da manhã e tarde. As rajadas de vento podem chegar a 40‑50 km/h na Região dos Lagos e no norte de Minas, acompanhadas de possibilidade de nevoeiro na madrugada.

No interior paulista, a instabilidade avança do sul, gerando chuvas isoladas, mas a maior parte do estado ainda desfruta de sol entre nuvens, com máxima prevista de 25°C. No Rio de Janeiro, o dia inicia com sol entre nuvens, segue com aumento de nebulosidade à tarde e baixa probabilidade de chuvas significativas, mantendo temperaturas ao redor de 26°C. Em Goiás, o tempo permanece mais seco, com sol predominante e umidade do ar em queda, enquanto no Distrito Federal as nuvens aumentam ao entardecer, embora sem gerar precipitações relevantes.

Em suma, a frente fria que se desloca de sul para norte do Brasil traz um padrão de clima instável, marcado por chuvas moderadas a fortes, ventos fortes em áreas costeiras e interioranas, e temperaturas mais amenas nos estados do Sul, ao passo que o Norte e Nordeste seguem sob forte influência de calor e umidade, mantendo a possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas ao longo do dia





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