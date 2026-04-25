Frente Fria Traz Chuva Intensa ao Sul e Mudança no Tempo no Sudeste

O fim de semana será marcado por contrastes climáticos no Brasil, com chuva forte no Sul devido a uma frente fria e tempo firme no Sudeste. A chegada de uma massa de ar frio promete temperaturas mais baixas e geadas no início de maio.

O final de semana que encerra abril apresenta um contraste marcante nas condições climáticas em diferentes regiões do Brasil. Uma frente fria intensa se aproxima do Sul no domingo (26), trazendo chuvas fortes, descargas elétricas e tempestades, com maior impacto em Santa Catarina e Paraná.

Em contrapartida, o Sudeste e o Centro-Oeste desfrutarão de sol forte, calor e baixa umidade relativa do ar durante o sábado e domingo. No Norte e Nordeste, a chuva persiste, sendo mais intensa na faixa norte dessas regiões. A mudança significativa no cenário climático ocorrerá com a chegada de uma massa de ar frio que seguirá a frente fria, atingindo o Rio Grande do Sul no final do domingo e se expandindo para os demais estados do Sul na segunda-feira.

Essa mudança promete temperaturas consideravelmente mais baixas, geadas em áreas de altitude e noites frias que prenunciam o inverno, especialmente no Sul do país. No sábado (25), a chuva já se manifesta no Sul do Brasil, com pancadas moderadas a fortes na metade norte do Rio Grande do Sul e risco de tempestades com raios no noroeste gaúcho e sul de Santa Catarina.

As áreas de instabilidade avançam ao longo do dia para o oeste e sul catarinense e sudoeste do Paraná, com chuva moderada a forte. À noite, a melhora é parcial, com chuva ainda presente no oeste de Santa Catarina, sudoeste paranaense e noroeste gaúcho. Os ventos atingirão entre 40 e 50 km/h em Santa Catarina e no sul do Paraná.

O Sudeste terá sol entre nuvens, calor e tempo seco, com exceção de chuva fraca e isolada no norte e leste de Minas Gerais. A baixa umidade do ar, abaixo de 30% em São Paulo e grande parte de Minas, exige atenção redobrada para grupos vulneráveis. Ventos de até 50 km/h podem ocorrer no litoral paulista e áreas do Rio de Janeiro.

No Centro-Oeste, pancadas de chuva moderadas são esperadas no norte e noroeste de Mato Grosso, enquanto o restante da região permanecerá com tempo firme e calor, com baixa umidade em Mato Grosso do Sul, Goiás e parte de Mato Grosso. O Nordeste enfrentará chuva no litoral da Bahia e entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, com chuvas moderadas a fortes e risco de temporais na faixa norte, influenciada pela Zona de Convergência Intertropical.

No Norte, a chuva será generalizada, com destaque para Roraima, Amazonas, Pará e Acre. No domingo (26), a frente fria intensifica-se no Sul, associada a um ciclone extratropical no oceano. Embora não afete diretamente o Rio Grande do Sul, o sul e leste gaúcho sentirão rajadas de vento fortes nos dias 26 e 27. A chuva se concentrará em Santa Catarina e Paraná, com acumulados elevados e risco de tempestades e raios.

A chuva perderá força no Rio Grande do Sul ao longo do dia, mas ainda poderá ocorrer de forma fraca a moderada. As temperaturas cairão na maior parte do Sul. No Sudeste, o tempo firme inicial dará lugar à chegada da frente fria em São Paulo, com chuva fraca a moderada no oeste e sul paulista à tarde, intensificando-se à noite, com possibilidade de atingir a Grande São Paulo. As demais áreas do Sudeste permanecerão firmes e quentes.

No Centro-Oeste, as chuvas se intensificarão no oeste e norte de Mato Grosso e atingirão o sul de Mato Grosso do Sul, com risco de tempestades pontuais. A segunda-feira (27) verá a frente fria avançar sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul, espalhando pancadas de chuva, com possibilidade de chuvas fortes.

Há chance de chuva também no Sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e sul do Rio de Janeiro durante a tarde, podendo chegar à Grande Rio, Serra Fluminense e Zona da Mata mineira à noite





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