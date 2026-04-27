Frente Fria Intensifica o Frio no Sul e Impacta o Centro-Norte do Brasil

O Inmet emite alertas de declínio de temperatura e geada para diversas regiões do Sul do Brasil, com previsão de queda de até 5°C. A frente fria também afeta o Centro-Norte, exigindo atenção e precauções da população.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) alerta para uma significativa mudança no padrão climático do Brasil, com a chegada de uma frente fria que impactará drasticamente as regiões Centro-Norte e Sul do país.

A previsão indica um declínio acentuado nas temperaturas, com potencial para ocorrência de geadas em diversas áreas, especialmente no Sul. Os avisos emitidos pelo Inmet abrangem um período crítico entre esta segunda-feira (27) e a manhã de terça-feira (28), exigindo atenção redobrada por parte da população e das autoridades locais.

A intensidade do frio pode variar, mas em algumas regiões a queda de temperatura poderá atingir entre 3°C e 5°C, representando um risco para a agricultura, a saúde humana e a infraestrutura. É fundamental que os moradores das áreas afetadas tomem precauções para se proteger do frio, como vestir roupas adequadas, aquecer as residências e evitar a exposição prolongada ao ar livre.

A geada, em particular, pode causar danos significativos às plantações, comprometendo a produção de alimentos e gerando prejuízos econômicos. Além disso, o gelo nas estradas pode aumentar o risco de acidentes de trânsito, exigindo cautela redobrada dos motoristas. A frente fria que avança pelo Sul do Brasil é resultado da chegada de uma massa de ar polar, que traz consigo temperaturas extremamente baixas.

Essa massa de ar frio se desloca do sul do continente em direção ao Brasil, causando um choque térmico que resulta na queda brusca das temperaturas. O Inmet detalha que os avisos de declínio de temperatura já estão em vigor desde as 9h10 desta segunda-feira e permanecerão válidos até as 8h da próxima terça-feira, com um grau de perigo potencial, o primeiro nível da escala do instituto.

Paralelamente, foram emitidos dois avisos de geada para a madrugada e o início da manhã de terça-feira. O primeiro aviso, com grau de perigo potencial, vale das 4h às 8h, com previsão de temperatura mínima de até 3°C. O segundo aviso, com grau de perigo, abrange o período da meia-noite às 9h, indicando mínimas entre 3°C e 0°C em algumas áreas.

As regiões sob aviso incluem áreas da Serra, do Oeste, do Sul, do Norte e da Grande Florianópolis, em Santa Catarina; do Sudoeste, Noroeste, Nordeste, Centro, Sudeste e Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; além de áreas do Sudoeste, Sudeste, Oeste e Centro-Sul do Paraná. A formação de geada ocorre quando a temperatura cai drasticamente durante a madrugada, especialmente em noites de tempo aberto e vento fraco, favorecendo o resfriamento próximo ao solo e a formação de gelo em superfícies expostas.

A previsão para terça-feira indica que o frio mais intenso se concentrará no Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina, com temperaturas que podem chegar a níveis críticos. Imagens recentes mostram a ocorrência de geada em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, evidenciando a intensidade do frio que já atinge a região. É importante ressaltar que a geada pode causar danos significativos à agricultura, afetando plantações de frutas, legumes e grãos.

Além disso, o frio intenso pode aumentar a incidência de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. As autoridades de saúde recomendam que a população se proteja do frio, evitando a exposição prolongada ao ar livre, mantendo as residências aquecidas e buscando atendimento médico em caso de sintomas de doenças respiratórias. A situação exige atenção redobrada por parte de todos, com o objetivo de minimizar os impactos negativos do frio e garantir a segurança e o bem-estar da população.

O Inmet continuará monitorando a situação e emitindo alertas e avisos conforme a evolução do sistema climático. A população deve acompanhar as informações divulgadas pelo instituto e seguir as orientações das autoridades locais para se proteger do frio e evitar riscos desnecessários. A colaboração de todos é fundamental para enfrentar essa onda de frio e minimizar os seus efeitos





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