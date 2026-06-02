Fred Bruno mostra mansão em São Paulo com sala de tênis, quadra de basquete e espaço para o filho

Apresentador do Globo Esporte São Paulo e ex-BBB, Fred Bruno abre as portas de sua residência de luxo na capital paulista, que inclui academia, brinquedoteca, dois closets e área externa com piscina e campos esportivos. A matéria ainda aborda outros destaques como ranking de convocados para Copa do Mundo e polêmicas políticas.

Fred Bruno , apresentador do Globo Esporte São Paulo e ex-participante do Big Brother Brasil, abriu as portas de sua mansão em São Paulo e compartilhou detalhes da residência de luxo onde vive com o filho Cris , de 4 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade , a Boca Rosa .

A casa impressiona pela amplitude e pelas áreas de lazer e entretenimento. Logo na entrada, um grande quadro com Fred e o filho chama a atenção dos visitantes. O imóvel dispõe de uma academia completa, uma brinquedoteca para o pequeno Cris e uma sala exclusiva dedicada à extensa coleção de tênis do apresentador, que possui pares valiosos e variados.

Além disso, Fred surpreende ao revelar que possui dois closets generationados para guardar seu amplo guarda-roupa. Na área externa, a mansão oferece piscina, um minicampo de futebol, quadra de basquete, churrasqueira e um espaço de convivência equipado com mesa de sinuca e pingue-pongue. A sala de estar, apontada por ele como seu ambiente favorito, reúne diversos troféus e miniaturas ligadas ao universo do futebol, além de uma televisão de grande porte.

As imagens e vídeos divulgados em suas redes sociais mostraram cada canto da propriedade, destacando o conforto e o requinte do espaço familiar. A mansão reflete o estilo de vida do apresentador, que alia a paixão pelo esporte ao cuidado com a família e ao gosto por coleções e entretenimento.

Enquanto isso, outras notícias ganharam os holofotes: o Manchester City lidera o ranking de convocados para a próxima Copa do Mundo, com dezenove atletas distribuídos em doze países, seguido por Bayern de Munique, Arsenal, PSG e Barcelona. No Brasil, o Colégio Pedro II organiza uma vaquinha para que alunos possam disputar a Copa do Mundo de Matemática no Japão.

Em outrombito, o caso Henry Borel continua a gerar polêmica, com a mãe, Monique, negando relatos de babá sobre agressões e afirmando que jamais deixaria o filho com Jairinho se soubesse de qualquer risco. Ainda, dados revelam que em 2025 mais de cinco mil livros foram retirados das bibliotecas públicas do país, e nas escolas públicas o número chega a quase sete mil.

Nos Estados Unidos, a candidata Faizah Malik, patrocinada pelos Socialistas Democráticos da América, enfrenta críticas por morar em uma mansão de R$ 12,5 milhões enquanto disputa vaga de vereadora em Los Angeles. Por fim, os Estados Unidos devem concluir uma investigação sobre trabalho forçado no Brasil, com possibilidade de novas sanções econômicas





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