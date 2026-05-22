Fraudes em contratos no Amapá, indiciamento de empresário e irmão do presidente do Senado, e mais notícias

A notícia aborda investigações sobre fraudes em contratos no Amapá, indiciamento de um empresário e um irmão do presidente do Senado, e outras notícias como o Exame Nacional do Ensino Médio com inscrição automática e o zoológico da capital paulista que reproduziu uma espécie endêmica da caatinga baiana.

Apuração sobre fraudes em contratos no Amapá é uma das frentes que causa desgaste e tensão nos bastidores entre presidente do Senado e governo. Segundo suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o empresário Breno Chaves Pinto foi direcionar contratos públicos e foi indiciado por associação criminosa, tráfico de influência e corrupção ativa.

Embora o inquérito tenha sido concluído, ainda há possibilidade de novos desdobramentos a partir do caso. Um irmão do presidente do Senado, Alberto Alcolumbre, ocupou cargo de conselheiro fiscal da autarquia. No caso do Dnit, a PF afirma que Breno exercia influência sobre a superintendência regional do órgão no Amapá e atuava em tratativas envolvendo contratos e liberações de recursos.

Entre os elementos reunidos pela investigação está o monitoramento do empresário após um saque de R$ 350 mil em espécie em uma agência bancária. Procurada, a assessoria do presidente do Senado afirmou que ‘não procede’ a tentativa de associar decisões institucionais do Senado às investigações citadas. Em nota, disse ainda que Alcolumbre não é investigado, desconhece o teor das apurações mencionadas e ‘não possui qualquer relação com os fatos’.

O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano terá inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio na rede pública. O zoológico da capital paulista foi o primeiro da América Latina a reproduzir a espécie, endêmica da caatinga baiana, com sucesso. A Polícia indicia ex-assessor de Pablo Marçal por lesão corporal grave; investigação sobre fraude processual avança. Para participar, o candidato deverá ter realizado ao menos uma das três últimas edições do Enem – 2023, 2024 e 2025.

A Polícia afirma que reforçou o patrulhamento após troca de tiros na comunidade do Leme. A Linha 10-Turquesa liderou número de acessos de pagamento com cartões de crédito e débito, enquanto a estação Brás registrou maior movimento com a tecnologia. O secretário-executivo da Fazenda exaltou o sucesso do programa e disse que o governo está desenhando versão para adimplentes. Ônibus começam a voltar às ruas de forma gradual após acordo entre rodoviários e empresas na capital baiana.

O Fundo Garantidor de Créditos já pagou quase R$ 40 bi a mais de 915 mil credores; clientes do Will Bank com menos de R$ 1 mil a receber somam 5 milhões





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