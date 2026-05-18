Fraude Bilionária no Banco Master: A Operação Compliance Zero e a Rede de Corrupção

Detalhes sobre a maior fraude financeira do Brasil envolvendo o Banco Master, a criação de ativos sem lastro, a atuação do FGC e a existência de uma milícia particular para intimidação.

A Operação Compliance Zero , conduzida pela Polícia Federal, atingiu a marca de seis meses de investigações intensas, revelando o que as autoridades consideram ser a maior fraude já registrada contra o Sistema Financeiro Nacional no Brasil.

O foco central da apuração é o Banco Master, sob a liderança de seu proprietário, Daniel Vorcaro. O esquema, que teria causado prejuízos de dezenas de bilhões de dólares, não se limitou a manobras contábeis, mas expôs uma rede complexa de influências que envolvia desde agentes da própria Polícia Federal e diretores do Banco Central até figuras políticas de relevância e servidores de alto escalão.

A magnitude do caso é evidenciada pelo volume de mandados expedidos, totalizando 21 prisões e 116 ordens de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos que somam quase 28 bilhões de reais. No coração da fraude estava a fabricação de carteiras de crédito sem qualquer lastro financeiro real. Segundo as investigações, esses títulos fictícios foram vendidos ao Banco de Brasília (BRB), criando uma falsa percepção de solvência e crescimento para o Banco Master.

Quando a fiscalização do Banco Central começou a questionar a validade desses ativos, eles foram substituídos por outros instrumentos que também careciam de avaliação técnica adequada. A tentativa do BRB de adquirir o Banco Master por cerca de 2 bilhões de reais foi barrada pelo regulador, o que acabou precipitando a exposição do esquema e a intervenção judicial.

Como consequência direta, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial de diversas empresas do grupo, incluindo a Will Financeira, o Banco Pleno e a Master Corretora de Câmbio, visando conter a propagação do risco sistêmico e proteger o mercado. O impacto financeiro para os depositantes e para o sistema foi mitigado, em parte, pela atuação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Estima-se que o FGC tenha desembolsado aproximadamente 49,5 bilhões de reais para ressarcir os clientes afetados pelas quebras do Grupo Master e suas subsidiárias. Este fundo, alimentado por contribuições obrigatórias de instituições financeiras associadas, desempenhou um papel crucial para evitar um pânico generalizado no setor bancário, garantindo pagamentos de até 250 mil reais por CPF ou CNPJ.

Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal, sob a coordenação do ministro Dias Toffoli, autorizou o bloqueio de mais 5,7 bilhões de reais dos investigados, visando garantir a futura recuperação de valores e a reparação dos danos causados ao erário e a investidores prejudicados. Entretanto, a face mais sombria da operação surgiu com a descoberta de que Daniel Vorcaro não operava apenas no campo financeiro, mas controlava uma milícia particular denominada 'A Turma'.

Liderado por um indivíduo conhecido como 'Sicário', esse grupo era utilizado para intimidar e coagir desafetos, incluindo ex-funcionários e profissionais da imprensa. Mensagens recuperadas de aparelhos celulares apreendidos apontaram a intenção de simular ataques violentos contra figuras públicas, como o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O desfecho dessa vertente criminosa foi marcado pela tragédia, quando o líder da milícia, após ser detido em Belo Horizonte, tentou suicidar-se na cela da Polícia Federal, vindo a falecer pouco depois de ser socorrido. Esse desdobramento transforma o caso de um crime financeiro em um dossiê complexo de crime organizado e violência extrema





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