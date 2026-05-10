Frases para o Dia das Mães: Inspiração em livros

O Guia de Compras reuniu cinco citações de diálogos, versos ou passagens de livros que retratam o carinho e a admiração dignos das mães, que são as primeiras a nos receber no mundo.

Frases para o Dia das Mães: veja citações de livros dedicados ao amor materno — Foto: Divulgação Nem todo mundo é um Carlos Drummond de Andrade quando se trata de pensar em palavras bonitas para homenagear a mãe.

Mas também não precisa ser – dá para buscar inspiração diretamente na fonte. Para o Dia das Mães, o Guia de Compras reuniu cinco citações de diálogos, versos ou passagens de livros que retratam o carinho e a admiração dignos delas, que são as primeiras a nos receber no mundo. Veja os livros e frases a seguir e encontre a mensagem ideal para sua mãe.

‘À medida que os filhos crescem, a mãe deve diminuir de tamanho. Mas a tendência da gente é continuar a ser enorme. ’ A frase faz referência à necessidade de diminuição da participação da mãe na vida dos filhos conforme eles crescem, mas Lispector pontua como, na prática, a mãe continua querendo proteger e cuidar na mesma intensidade.

Um livro de crônicas para quem gosta de pensar a vida em voz baixa e ver o banal da rotina por outros olhos. A Descoberta Do Mundo, de Clarice Lispector Veja no site do Carrefour Veja no site do Extra Veja no site das Casas Bahia ‘Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba.

’ O texto apresenta a mãe como presença resistente e quase eterna, uma marca à ferro na vida dos filhos. Nessa coletânea de poemas, Drummond mostra a maturidade de quem olha para o mundo com espanto, ironia e delicadeza ao mesmo tempo. Lição de Coisas, de Carlos Drummond de Andrade Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Pontofrio Veja no site do Extra ‘Mãe...

São três letras apenas / As desse nome bendito; / Também o céu tem três letras / E nelas cabe o infinito. ’ Nesses versos, Quintana compara duas palavras pequenas, mas que contêm uma imensidade de sentimentos. É o livro ideal para quem ama poesia leve na leitura e profunda no entendimento.

Canções - Seguido de Sapato Florido e A Rua dos Cataventos, de Mário Quintana Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia ‘Para mim, a única resposta que uma mulher pode dar às forças destrutivas do mundo é a criação. ’ Uma frase que salienta o impacto positivo de uma mãe em contraste com a negatividade do mundo.

‘Cartas extraordinárias: Mães’ é um livro para quem quer ver a maternidade de um jeito mais humano e íntimo. A coletânea reúne cartas reais que mostram como esse vínculo pode ser profundo, contraditório e inesquecível. Cartas extraordinárias: Mães, de Shaun Usher Veja no site do Carrefour ‘Tudo é incerto neste mundo hediondo, mas não o amor de uma mãe. ’ Simples e certeiro, Joyce mostra sua confiança na solidez e segurança do amor de mãe.

O livro semiautobiográfico acompanha o crescimento intelectual e espiritual de um jovem artista e a luta para encontrar a própria voz. Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Extra Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nosso time de jornalistas e colaboradores especializados. Caso o leitor opte por adquirir algum produto a partir de links disponibilizados, a Globo poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais.

Esclarecemos que a Globo não possui qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra, mesmo que a partir dos links disponibilizados. Questionamentos ou reclamações em relação ao produto adquirido e/ou processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dia Das Mães Frases Livros Inspiração Carlos Drummond De Andrade Clarice Lispector Mário Quintana Joyce Shaun Usher James Joyce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De espetáculo que as homenageiam a shows especiais, Rio oferece programação para o Dia das MãesSidney Magal, Elymar Santos e peça de Marcelo Médici são alguma das opções deste fim de semana

Read more »

Pix vira principal forma de pagamento no Dia das Mães no RJ, diz levantamentoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Quatro dicas para o varejo vender mais neste Dia das MãesO varejo cresceu 6,3% no Dia das Mães em 2025. Veja quatro caminhos práticos para o lojista aumentar as vendas na data em 2026 com dados e tecnologia

Read more »

Dia das Mães: 10 apps para facilitar a vida das mãesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »