Head Topics

Franclim Carvalho exalta vitória do Botafogo e já projeta duelo contra Chapecoense na Copa do Brasil

Esportes News

Franclim Carvalho exalta vitória do Botafogo e já projeta duelo contra Chapecoense na Copa do Brasil
BotafogoChapecoenseFranclim Carvalho
📆4/19/2026 1:53 AM
📰jornalodia
212 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 105% · Publisher: 78%

Técnico do Botafogo elogia desempenho da equipe na goleada sobre a Chapecoense e antecipa novidades táticas para o próximo confronto pela Copa do Brasil. Franclim Carvalho destaca aprendizado e potencial da equipe.

O técnico do Botafogo , Franclim Carvalho , demonstrou satisfação após a contundente vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense , ocorrida neste sábado (18) na Arena Condá, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro .

O comandante português, em entrevista coletiva, analisou o desempenho da equipe e já antecipou as expectativas para o reencontro entre os dois times, marcado para a próxima terça-feira (21), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Franclim Carvalho ressaltou a importância de extrair lições do jogo em Chapecó para os próximos compromissos. "Acho que podemos tirar muita coisa do jogo de hoje. Vamos analisar a partida, como sempre fazemos. O fato de jogarmos daqui a três dias com o mesmo adversário faz com que possamos tirar muita coisa, tanto do nosso lado quanto do lado deles. Teremos e vamos apresentar coisas diferentes", declarou o treinador, indicando que o Botafogo apresentará novidades táticas. O técnico português admitiu que a equipe enfrentou dificuldades com a bola durante a partida, atribuindo parte disso à questão posicional em campo. Ele enfatizou o curto período de trabalho em conjunto com o elenco, o que demanda uma busca constante por otimizar o tempo de treinamento. "Ao longo da partida, pioramos muito com a bola. Muito por culpa da posição dos jogadores, do jogo posicional. Nós temos pouco tempo para trabalhar, temos pouco tempo de trabalho juntos. Temos que tentar ganhar tempo. O fato de jogarmos duas vezes seguidas contra o mesmo time, para mim, é uma vantagem. Os dois lados têm essa vantagem", complementou, vendo no confronto repetido uma oportunidade estratégica. Com o resultado expressivo, o Glorioso alcançou a marca de 16 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e ascendeu para a sétima posição. É notável o retrospecto invicto do Botafogo sob o comando de Franclim Carvalho, que assumiu o clube no início de abril. Até o momento, a equipe registrou dois empates, diante do Caracas (VEN) e do Coritiba, e duas vitórias, superando o Racing (ARG) e a própria Chapecoense. O treinador também teceu comentários sobre as características da Chapecoense. "Acho que a Chapecoense tem pontas muito perigosos, que jogam com muita amplitude. Eu tenho variações no corredor, e eles ficam no 1x1 e tiram proveito. Em casa, são empurrados pela torcida. Tentaram jogar com isso e nós ainda bem que conseguimos fazer três gols e jogar com o resultado a nosso favor. Tivemos uma infelicidade no fim do primeiro tempo, mas pode ter sido bom por não terem tempo para aproveitar o momento. Parece que a Chape tem principalmente soluções nessa posição. Também tem meias com uma dinâmica, não é fácil marcar. Eles conseguem tirar nossa referência (de marcação). Mas nós conseguimos controlar isso e ainda bem que conseguimos os três pontos". Sobre a possibilidade de a equipe ter relaxado no primeiro tempo, Franclim Carvalho negou a intenção, mas reconheceu a necessidade de aprimoramento. "Nós tiramos o pé sem a minha intenção. Eles (jogadores) tentam ir sempre por mais. É o que queremos. Não podemos estar satisfeitos com o que ganhamos. Este jogo tivemos essa felicidade. As bolas paradas têm uma importância grande hoje em dia. O resultado está favorável, mérito para Alex, Edenilson... são muito importantes. Mérito para Luis Viegas e Luis Felipe (auxiliares) que fizeram essa jogada. É um momento muito importante do jogo", declarou, destacando a importância dos lances de bola parada e o trabalho de sua comissão técnica. Em relação à disputa por vagas na zaga, o treinador esclareceu a situação de seus defensores. "Ferraresi não está ganhando o lugar de ninguém. Ferraresi é um dos seis zagueiros que temos, ainda temos Kaio que é o sétimo, que tem uma recuperação longa. Estou satisfeito com o Barboza, o Ferraresi, o Bastos e o Justino. O Anthoni ainda está machucado. O Ythalo está treinando. O Ferraresi jogou nos últimos dois jogos, o Bastos jogou antes. Estou muito satisfeito com os três, o Bastos, o Barboza e o Ferraresi. Dos três podem jogar dois. O Bastos pode fazer a esquerda e o Ferra a direita. O Barboza a esquerda e o Bastos, a direita. Vamos ver a dupla do próximo jogo. Gostei muito do jogo do Ferra e do Barboza. Com a bola, precisa melhorar muito o jogo dos dois, mas sem a bola, gostei", explicou, demonstrando confiança no quarteto e nas duplas que podem se formar

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Botafogo Chapecoense Franclim Carvalho Campeonato Brasileiro Copa Do Brasil

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allan analisa primeiras semanas de Franclim Carvalho no Botafogo: 'Bem tranquilo'Allan analisa primeiras semanas de Franclim Carvalho no Botafogo: 'Bem tranquilo'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

'De bem' com as redes, Arthur Cabral é esperança de gol do Botafogo contra a Chapecoense'De bem' com as redes, Arthur Cabral é esperança de gol do Botafogo contra a ChapecoenseCentroavante marcou nas três partidas do alvinegro sob o comando de Franclim Carvalho
Read more »

Botafogo goleia Chapecoense e se aproxima da zona da LibertadoresBotafogo goleia Chapecoense e se aproxima da zona da LibertadoresO Botafogo mostrou evolução e conquistou uma vitória expressiva sobre a Chapecoense por 4 a 1, com desempenho avassalador nos primeiros 20 minutos. Edenílson marcou dois gols e Matheus Martins ampliou, garantindo os três pontos e aproximando o time da classificação para a Libertadores.
Read more »

Matheus Martins celebra vitória do Botafogo e vê equipe em 'crescente' com FranclimMatheus Martins celebra vitória do Botafogo e vê equipe em 'crescente' com FranclimMatheus Martins vive grande fase e foi um dos destaques do Botafogo na goleada sobre a Chapecoense, neste sábado (18), fora de casa
Read more »

Edenílson e Danilo brilham e Botafogo goleia a Chapecoense fora de casaEdenílson e Danilo brilham e Botafogo goleia a Chapecoense fora de casaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Franclim Carvalho analisa goleada do Botafogo e projeta sequênciaFranclim Carvalho analisa goleada do Botafogo e projeta sequênciaTécnico do Botafogo, Franclim Carvalho analisou a goleada deste sábado (18), sobre a Chapecoense, por 4 a 1, e elogiou a equipe.
Read more »



Render Time: 2026-04-19 04:53:06