Franclim Carvalho exalta vitória do Botafogo e já projeta duelo contra Chapecoense na Copa do Brasil

Técnico do Botafogo elogia desempenho da equipe na goleada sobre a Chapecoense e antecipa novidades táticas para o próximo confronto pela Copa do Brasil. Franclim Carvalho destaca aprendizado e potencial da equipe.

O técnico do Botafogo , Franclim Carvalho , demonstrou satisfação após a contundente vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense , ocorrida neste sábado (18) na Arena Condá, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro .

O comandante português, em entrevista coletiva, analisou o desempenho da equipe e já antecipou as expectativas para o reencontro entre os dois times, marcado para a próxima terça-feira (21), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Franclim Carvalho ressaltou a importância de extrair lições do jogo em Chapecó para os próximos compromissos. "Acho que podemos tirar muita coisa do jogo de hoje. Vamos analisar a partida, como sempre fazemos. O fato de jogarmos daqui a três dias com o mesmo adversário faz com que possamos tirar muita coisa, tanto do nosso lado quanto do lado deles. Teremos e vamos apresentar coisas diferentes", declarou o treinador, indicando que o Botafogo apresentará novidades táticas. O técnico português admitiu que a equipe enfrentou dificuldades com a bola durante a partida, atribuindo parte disso à questão posicional em campo. Ele enfatizou o curto período de trabalho em conjunto com o elenco, o que demanda uma busca constante por otimizar o tempo de treinamento. "Ao longo da partida, pioramos muito com a bola. Muito por culpa da posição dos jogadores, do jogo posicional. Nós temos pouco tempo para trabalhar, temos pouco tempo de trabalho juntos. Temos que tentar ganhar tempo. O fato de jogarmos duas vezes seguidas contra o mesmo time, para mim, é uma vantagem. Os dois lados têm essa vantagem", complementou, vendo no confronto repetido uma oportunidade estratégica. Com o resultado expressivo, o Glorioso alcançou a marca de 16 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e ascendeu para a sétima posição. É notável o retrospecto invicto do Botafogo sob o comando de Franclim Carvalho, que assumiu o clube no início de abril. Até o momento, a equipe registrou dois empates, diante do Caracas (VEN) e do Coritiba, e duas vitórias, superando o Racing (ARG) e a própria Chapecoense. O treinador também teceu comentários sobre as características da Chapecoense. "Acho que a Chapecoense tem pontas muito perigosos, que jogam com muita amplitude. Eu tenho variações no corredor, e eles ficam no 1x1 e tiram proveito. Em casa, são empurrados pela torcida. Tentaram jogar com isso e nós ainda bem que conseguimos fazer três gols e jogar com o resultado a nosso favor. Tivemos uma infelicidade no fim do primeiro tempo, mas pode ter sido bom por não terem tempo para aproveitar o momento. Parece que a Chape tem principalmente soluções nessa posição. Também tem meias com uma dinâmica, não é fácil marcar. Eles conseguem tirar nossa referência (de marcação). Mas nós conseguimos controlar isso e ainda bem que conseguimos os três pontos". Sobre a possibilidade de a equipe ter relaxado no primeiro tempo, Franclim Carvalho negou a intenção, mas reconheceu a necessidade de aprimoramento. "Nós tiramos o pé sem a minha intenção. Eles (jogadores) tentam ir sempre por mais. É o que queremos. Não podemos estar satisfeitos com o que ganhamos. Este jogo tivemos essa felicidade. As bolas paradas têm uma importância grande hoje em dia. O resultado está favorável, mérito para Alex, Edenilson... são muito importantes. Mérito para Luis Viegas e Luis Felipe (auxiliares) que fizeram essa jogada. É um momento muito importante do jogo", declarou, destacando a importância dos lances de bola parada e o trabalho de sua comissão técnica. Em relação à disputa por vagas na zaga, o treinador esclareceu a situação de seus defensores. "Ferraresi não está ganhando o lugar de ninguém. Ferraresi é um dos seis zagueiros que temos, ainda temos Kaio que é o sétimo, que tem uma recuperação longa. Estou satisfeito com o Barboza, o Ferraresi, o Bastos e o Justino. O Anthoni ainda está machucado. O Ythalo está treinando. O Ferraresi jogou nos últimos dois jogos, o Bastos jogou antes. Estou muito satisfeito com os três, o Bastos, o Barboza e o Ferraresi. Dos três podem jogar dois. O Bastos pode fazer a esquerda e o Ferra a direita. O Barboza a esquerda e o Bastos, a direita. Vamos ver a dupla do próximo jogo. Gostei muito do jogo do Ferra e do Barboza. Com a bola, precisa melhorar muito o jogo dos dois, mas sem a bola, gostei", explicou, demonstrando confiança no quarteto e nas duplas que podem se formar





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Botafogo Chapecoense Franclim Carvalho Campeonato Brasileiro Copa Do Brasil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allan analisa primeiras semanas de Franclim Carvalho no Botafogo: 'Bem tranquilo'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

'De bem' com as redes, Arthur Cabral é esperança de gol do Botafogo contra a ChapecoenseCentroavante marcou nas três partidas do alvinegro sob o comando de Franclim Carvalho

Read more »

Botafogo goleia Chapecoense e se aproxima da zona da LibertadoresO Botafogo mostrou evolução e conquistou uma vitória expressiva sobre a Chapecoense por 4 a 1, com desempenho avassalador nos primeiros 20 minutos. Edenílson marcou dois gols e Matheus Martins ampliou, garantindo os três pontos e aproximando o time da classificação para a Libertadores.

Read more »

Matheus Martins celebra vitória do Botafogo e vê equipe em 'crescente' com FranclimMatheus Martins vive grande fase e foi um dos destaques do Botafogo na goleada sobre a Chapecoense, neste sábado (18), fora de casa

Read more »

Edenílson e Danilo brilham e Botafogo goleia a Chapecoense fora de casaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Franclim Carvalho analisa goleada do Botafogo e projeta sequênciaTécnico do Botafogo, Franclim Carvalho analisou a goleada deste sábado (18), sobre a Chapecoense, por 4 a 1, e elogiou a equipe.

Read more »