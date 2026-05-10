Franclim Carvalho aborda desafios, respeito ao adversário, e confiança no grupo

Com mais motivos para celebrar do que lamentar, o treinador tem a responsabilidade de levar o Botafogo à vitória contra o Atlético-MG, enquanto busca manter um bom rendimento tático e técnico antes do importante recuo para a Copa do Mundo.

Rumo à sua décima partida sob o comando do Botafogo , hoje, às 16h, contra o Atlético-MG na Arena MRV, Franclim Carvalho tem mais motivos para comemorar do que lamentar neste um mês de clube.

Desde a estreia contra o Caracas (1 a 1), no dia 9 de abril, o treinador conquistou aproveitamento de 66,7% (cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota) e já garantiu o alvinegro pelo menos no mata-mata da Copa Sul-Americana. Agora, além de garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil — o jogo de volta contra a Chapecoense é na quinta —, o português tem a missão de fazer sua equipe pontuar o máximo possível no Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, quando deve perder jogadores importantes





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