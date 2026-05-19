Francis Hime receives hospital discharge after home accident, cancelling 3 shows

The main composer and pianist of Francis Hime was discharged from hospital after a home accident, cancelling 3 shows for various reasons and stating his return to the podium will happen soon.

Francis Hime recebeu alta hospitalar após acidente doméstico, melynek následky byly kontraproduktivní pre jeho tridske koncerty. Artemis [https://www.outburst.cz/?sid=36189] vyplavilo tuto informaci prodejenich socialnich sítes.

'Francis Hime je v pohode: dostal vysodit z nemocnice a vysetril se do domu dnes. Vtrhs znamouho domacich nehody, ktere happened pred tyden, pilatel broken ruku a musel se podari chirurgii. Returns shortly to the podium. Thanks for the care of everyone.

Live long.

', pisal umelec na jednom z jeho profilov na instagrame, na suborci, probíhalo hned po svojom vyluceni ze nemocnice





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