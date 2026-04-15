Francesa de 86 anos é detida pelo ICE nos EUA após se mudar para viver um amor da juventude

Uma idosa francesa de 86 anos foi detida pelo Serviço de Imigração dos EUA após se mudar para os Estados Unidos para viver com um antigo amor dos anos 1960. A detenção, que ocorreu em meio a uma disputa familiar e a políticas migratórias mais rigorosas, levanta questões sobre a atuação das autoridades e o tratamento dispensado a imigrantes idosos.

Uma idosa francesa de 86 anos foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos ( ICE ) no estado da Louisiana, após se mudar para o país para viver com seu companheiro americano. O caso, que envolve uma série de complexidades, gerou uma intensa reação, levantando questões sobre a atuação das autoridades e a situação de imigrantes idosos. Marie-Thérèse, natural de Nantes, foi presa no início de abril em Anniston, no Alabama, e transferida para um centro de detenção . A prisão ocorreu em um momento delicado, marcado por disputas familiares e a busca por um green card. Segundo relatos, a idosa foi detida um dia antes de uma audiência judicial, um detalhe que intensificou as críticas à ação do ICE . A família de Marie-Thérèse, preocupada com sua saúde frágil, está empenhada em repatriá-la para a França . A história da idosa francesa tem ganhado destaque em meio a um contexto de políticas migratórias mais rigorosas nos Estados Unidos , onde o ICE tem intensificado suas ações de detenção e deportação.

O caso de Marie-Thérèse expõe as dificuldades enfrentadas por imigrantes idosos, especialmente aqueles que se mudam para o país em busca de novos começos ou para se reunir com seus entes queridos. A idosa, que retomou um relacionamento com um ex-soldado americano após décadas separados, se viu envolvida em uma disputa pela herança após a morte de seu companheiro. A situação se agravou com as alegadas ameaças e intimidações por parte do filho do falecido, culminando em sua detenção pelo ICE. A família da francesa relata que a idosa, que tem problemas de saúde, foi algemada como se fosse uma criminosa perigosa. A detenção em um centro especializado em imigrantes representa um desafio ainda maior para a sua saúde e bem-estar. A prisão de Marie-Thérèse reacende o debate sobre os limites da aplicação das leis de imigração e o tratamento dispensado a imigrantes idosos e vulneráveis. A atuação do Ministério das Relações Exteriores da França, que acompanha o caso e já realizou uma visita consular, demonstra a preocupação com a situação da cidadã francesa e a busca por uma solução que garanta seus direitos e bem-estar.

A trajetória de Marie-Thérèse e Billy, que se conheceram na década de 1960, personifica uma história de amor que atravessa o tempo. Após décadas separados, o reencontro e o casamento representaram uma nova fase em suas vidas. No entanto, a morte repentina de Billy e as subsequentes disputas familiares transformaram esse conto de amor em um pesadelo. A família de Marie-Thérèse expressa sua angústia e determinação em garantir que ela retorne à França o mais rápido possível. A prioridade é remover a idosa do centro de detenção, onde suas condições de saúde são agravadas. O caso também evidencia a complexidade das leis de imigração e as dificuldades enfrentadas por estrangeiros em processos migratórios. A ausência de resposta do Departamento de Segurança Interna dos EUA, procurado pela rede BBC, levanta questões sobre a transparência e a atuação das autoridades em casos como este. A história de Marie-Thérèse serve como um lembrete das consequências humanas das políticas migratórias e da importância de tratar com dignidade e respeito todos os indivíduos, independentemente de sua idade ou situação migratória.





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