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Francesa de 86 anos detida pelo ICE nos EUA após mudança para reencontrar amor da juventude

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Francesa de 86 anos detida pelo ICE nos EUA após mudança para reencontrar amor da juventude
ICEImigraçãoEstados Unidos
📆4/15/2026 5:13 AM
📰RevistaEpoca
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Uma idosa francesa é detida nos EUA após se mudar para viver com seu companheiro americano, reacendendo um amor dos anos 60 e gerando disputas familiares. A família busca a repatriação em meio a questionamentos sobre as políticas migratórias.

Uma idosa francesa de 86 anos foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos ( ICE ) no estado da Louisiana, após se mudar para viver com seu companheiro americano. O caso, que envolve uma intricada teia de disputas familiares, trâmites migratórios e questionamentos sobre a atuação das autoridades, chocou tanto a família da idosa quanto a opinião pública. Marie-Thérèse, natural de Nantes, foi presa no início de abril em Anniston, Alabama, e transferida para um centro de detenção , gerando imediata preocupação e indignação. A detenção ocorreu em um momento delicado, marcado por um processo de herança e um pedido de green card em andamento, após ela ter retomado um relacionamento com Billy, um ex-soldado americano que conheceu nos anos 1960. A situação se agravou ainda mais após a morte repentina de Billy, em janeiro, dando início a uma disputa pela herança entre Marie-Thérèse e o filho dele. A família da idosa, preocupada com sua saúde frágil, está empenhada em repatriá-la para a França , enquanto o caso ganha atenção em meio a políticas migratórias mais rigorosas nos Estados Unidos .

A história de Marie-Thérèse e Billy é um conto de amor e reencontro, que remonta aos anos 1960, quando Billy estava baseado em Saint-Nazaire, França, pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Na época, Marie-Thérèse era secretária. Os dois perderam contato, cada um construiu suas vidas, casando-se e tendo filhos. O destino, porém, os reuniu novamente em 2010. Após ficarem viúvos em 2022, retomaram o contato e iniciaram um relacionamento que o filho da idosa descreveu como 'de adolescentes'. O casal, movido por um amor intenso, decidiu se casar no ano passado. Marie-Thérèse, então, mudou-se para o Alabama, onde iniciou o processo para obter um green card, formalizando sua intenção de viver com o marido nos Estados Unidos. A felicidade do casal, contudo, foi interrompida pela trágica morte de Billy, em janeiro. A perda desencadeou uma batalha pela herança, envolvendo Marie-Thérèse e o filho de Billy. Segundo o filho da francesa, o herdeiro teria ameaçado e intimidado Marie-Thérèse, chegando a cortar seus serviços básicos como água, internet e eletricidade. A idosa, então, contratou um advogado para lidar com a situação. A detenção de Marie-Thérèse pelo ICE ocorreu um dia antes de uma audiência judicial, levantando sérias questões sobre a atuação das autoridades e a aplicação das leis migratórias.

A família de Marie-Thérèse, profundamente abalada pela prisão da idosa, expressou grande preocupação com sua saúde. O filho da francesa relatou que ela tem problemas cardíacos e nas costas. A família teme que as condições de detenção possam agravar seu estado de saúde, tornando a situação ainda mais crítica. A prioridade da família é garantir a libertação de Marie-Thérèse e sua repatriação para a França. O Ministério das Relações Exteriores da França acompanha o caso e já realizou uma visita consular. A situação de Marie-Thérèse, com sua idade avançada e condições de saúde, em um centro de detenção, é vista como particularmente preocupante. O caso lança luz sobre as políticas migratórias americanas, que têm se tornado cada vez mais rigorosas, e sobre o impacto dessas políticas em indivíduos vulneráveis. O Departamento de Segurança Interna dos EUA, procurado para comentar o caso, não se pronunciou sobre o assunto. A história de Marie-Thérèse serve como um lembrete da complexidade das relações humanas, dos desafios enfrentados pelos imigrantes e da importância da compaixão e da justiça.

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RevistaEpoca /  🏆 17. in BR

ICE Imigração Estados Unidos França Detenção Caso Marie-Thérèse Políticas Migratórias

 

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