França vence Costa do Marfim em amistoso com gol de Rayan Cherki

A França derrotou a Costa do Marfim por 1 a 0 em jogo amistoso, com gol de Rayan Cherki. Destaque para a atuação de Mbappé e a defesa sólida da equipe francesa.

Em um amistoso internacional realizado no Stade Vélodrome, a França venceu a Costa do Marfim por 1 a 0, com gol de Rayan Cherki no primeiro tempo.

O jovem meio-campista do Lyon aproveitou um escanteio cobrado por Ibrahima Konaté para finalizar de pé direito no canto inferior esquerdo, aos 23 minutos. A partida foi marcada pelo domínio francês, que criou várias oportunidades, mas pecou na finalização. Kylian Mbappé, mais uma vez, foi um dos destaques, com dribles e assistências, mas não conseguiu balançar as redes.

A Costa do Marfim, sob o comando de Jean-Louis Gasset, tentou reagir na segunda etapa, mas esbarrou na defesa sólida da França, liderada por Konaté e Upamecano. O goleiro Mike Maignan fez defesas importantes, especialmente em uma cabeçada de Simon Adingra e um chute de Seko Fofana. Do lado francês, Michael Olise e Aurélien Tchouaméni também tiveram boas chances, mas o placar permaneceu inalterado.

O técnico Didier Deschamps elogiou a atuação do time, destacando a intensidade e a criação de jogadas. Apesar do resultado magro, a França mostrou superioridade técnica e física, enquanto os marfinenses sentiram a falta de seu principal jogador, o atacante Nicolas Pépé, lesionado. O amistoso serviu como preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com ambas as seleções buscando ajustes táticos.

A França volta a campo na próxima semana contra a Espanha, enquanto a Costa do Marfim enfrentará o Senegal





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