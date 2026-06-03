França multa Shein em € 22 milhões por falhas nas devoluções e irregularidades ambientais

A França multou a Shein em € 22 milhões por falhas nas devoluções e irregularidades na transparência sobre a qualidade ambiental dos produtos. A empresa alega que problemas técnicos já foram sanados e que vai contestar a punição.

A França multou a Shein em € 22 milhões por falhas nas devoluções e irregularidades na transparência sobre a qualidade ambiental dos produtos. A empresa alega que problemas técnicos já foram sanados e que vai contestar a punição.

A multa inclui € 16,7 milhões por problemas de confirmação de pedidos e € 5,8 milhões por irregularidades nas devoluções e informações ambientais. A Shein já foi multada anteriormente e contesta a nova penalidade, alegando correção de problemas e desproporcionalidade da multa.

A França tem sido crítica à Shein por descumprir as regras de proteção ao consumidor, incluindo falhas nas devoluções de produtos e confirmação de pedidos, além de irregularidades relacionadas à informação sobre a qualidade ambiental dos itens vendidos na plataforma. A Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão às Fraudes da França informou que aplicou a multa de € 22 milhões por problemas ligados às confirmações de pedidos e a multa adicional por irregularidades relacionadas às devoluções e às informações sobre a qualidade ambiental dos produtos.

A Shein tem conquistado milhões de consumidores com orçamento apertado ao redor do mundo graças aos seus preços extremamente baixos em roupas, eletrônicos e acessórios, mas vem enfrentando um escrutínio crescente na França desde novembro, quando o órgão de defesa do consumidor identificou em seu site a venda de bonecas sexuais com aparência infantil e de armas cuja comercialização foi proibida





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