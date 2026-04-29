França Investiga Reabertura de Site de Encontros Ligado a Crimes Sexuais e Tráfico de Drogas

As autoridades francesas abriram uma investigação após a detecção do ressurgimento da plataforma Coco, associada a casos de estupro, agressões homofóbicas, tráfico de drogas e ao caso de abuso sistemático de Gisèle Pelicot.

A França intensificou as investigações após a detecção do ressurgimento da plataforma online Coco , um site de encontros que anteriormente se tornou notório por facilitar crimes graves como estupro, agressões homofóbicas e tráfico de drogas .

A plataforma, agora operando sob um novo nome, possui laços diretos com Dominique Pelicot, cujo caso macabro chocou o país e acelerou o encerramento original do site em junho de 2024. Coco, criado em 2003, inicialmente se propôs a ser um espaço para encontros amorosos, mas rapidamente atraiu uma clientela perigosa, incluindo traficantes, pedófilos e criminosos sexuais. A plataforma já estava envolvida em mais de 23 mil processos judiciais, incluindo casos de homicídio, antes de ser desativada.

A ligação com o caso Pelicot, envolvendo o abuso sistemático da esposa de Dominique, Gisèle Pelicot, foi o catalisador para a ação das autoridades. A investigação revelou um esquema horripilante orquestrado por Dominique Pelicot, que recrutou mais de 80 homens através da plataforma Coco para estuprarem sua esposa enquanto ela estava inconsciente. Cinquenta desses agressores foram julgados e condenados em dezembro do ano passado, com penas que variam de três a 20 anos de prisão.

Isaac Steidl, o fundador da plataforma Coco, também enfrenta acusações graves, incluindo posse e disseminação de pornografia infantil, corrupção de menores via internet e cumplicidade no tráfico de entorpecentes. A defesa de Steidl nega veementemente as acusações, alegando que ele não tem envolvimento com o novo site.

A alta-comissária francesa para a Infância, Sarah El Haïry, expressou indignação com a reabertura do site em meados de abril, descrevendo-a como um 'tapa na cara' da promessa de proteção às crianças e vítimas de crimes sexuais. Ela enfatizou a necessidade de responsabilização total e completa em todos os níveis, incluindo plataformas, criadores e criminosos, para deter a proliferação de tais atividades ilícitas.

A reabertura do site levanta sérias questões sobre a eficácia das medidas de segurança online e a capacidade de impedir que plataformas perigosas ressurgam sob novas identidades. O caso Gisèle Pelicot veio à tona em 2020, quando Dominique Pelicot foi denunciado por tentar filmar a parte íntima de três mulheres em um supermercado. A investigação subsequente revelou um arquivo chocante de milhares de fotos e vídeos de Gisèle, inconsciente, sendo abusada por estranhos em sua própria casa.

As autoridades descobriram que Dominique havia oferecido acesso sexual à sua esposa através do site Coco, atraindo homens que estavam cientes de que ela estaria incapacitada. Foram registrados 92 estupros cometidos por 72 homens contra Gisèle ao longo de um período de dez anos (2011-2020), durante os quais ela foi drogada e submetida a abusos contínuos. Apenas 50 dos agressores foram identificados. Em 2025, Dominique Pelicot foi condenado a 20 anos de prisão após confessar os crimes.

Os outros 50 homens envolvidos nos abusos também foram condenados, com acusações que variam de estupro a agressão sexual. Este caso expôs a vulnerabilidade das vítimas de violência sexual e a necessidade de fortalecer as leis e os mecanismos de proteção para prevenir e punir tais crimes. A reabertura do site Coco reacende o debate sobre a responsabilidade das plataformas online na prevenção de crimes e a importância de garantir que os criminosos sejam responsabilizados por suas ações





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