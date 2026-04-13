França e Reino Unido lideram coalizão para proteger navegação no Estreito de Ormuz em meio a tensões

França e Reino Unido unem forças para liderar uma missão multinacional com o objetivo de garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, em resposta ao aumento das tensões entre EUA e Irã. A iniciativa visa a estabilidade regional e a segurança do tráfego marítimo.
O presidente da França , Emmanuel Macron, anunciou na segunda-feira, 13, uma coalizão com o Reino Unido para liderar uma iniciativa multinacional conjunta destinada a restaurar a navegação no estratégico Estreito de Ormuz. A decisão surge em meio ao crescente nervosismo entre os Estados Unidos e o Irã, impulsionado pelas tensões em relação ao controle dessa crucial rota marítima. A iniciativa franco-britânica visa a estabelecer um ambiente mais seguro para o tráfego de navios na região, garantindo a liberdade de navegação e contribuindo para a estabilidade regional em longo prazo. Essa colaboração representa um passo significativo em direção a uma solução diplomática para as crescentes disputas no Oriente Médio , com foco na proteção dos interesses globais e na prevenção de conflitos.
A movimentação de Macron ocorre após o Comando Central das Forças Armadas americanas (Centcom) ter implementado restrições ao tráfego de navios associados a portos iranianos. Segundo o Exército dos Estados Unidos, essas medidas foram tomadas sob a orientação do presidente Donald Trump e se aplicam a embarcações de todas as nacionalidades que operam dentro e fora de portos iranianos nos Golfo Pérsico e Golfo de Omã. Em resposta, o Irã classificou a ação de Washington como “ilegal” e um ato de “pirataria”, advertindo que nenhum porto no Golfo estará seguro em caso de ameaças aos seus próprios portos. As autoridades iranianas reafirmaram o controle sobre o acesso ao Estreito de Ormuz, permitindo a passagem conforme seus regulamentos, mas restringindo a entrada de embarcações vinculadas a “entidades hostis”. O anúncio de Macron, portanto, surge como uma resposta diplomática a esses acontecimentos, buscando uma solução que envolva a participação de diversos países para garantir a segurança da navegação e diminuir as tensões.
Em seus pronunciamentos, Macron destacou que a missão conjunta com o Reino Unido será “estritamente defensiva” e independente das partes envolvidas nas hostilidades em curso. Ele informou que, nos próximos dias, será convocada uma cúpula com países dispostos a colaborar para uma “missão multinacional pacífica”, com o objetivo de proteger o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, por onde transitam aproximadamente 20% do gás e petróleo consumidos globalmente. O presidente francês ressaltou que a iniciativa está ligada a preocupações regionais mais amplas, incluindo as atividades nucleares e balísticas do Irã, bem como o que ele descreveu como ações desestabilizadoras na região. Além disso, Macron mencionou que o esforço faz parte de um plano mais amplo para promover soluções diplomáticas no Oriente Médio, incluindo a restauração da estabilidade no Líbano, sempre respeitando sua soberania e integridade territorial. Essa estratégia demonstra um compromisso com a paz e a estabilidade na região, buscando o diálogo e a cooperação internacional como ferramentas para resolver as complexas questões geopolíticas do Oriente Médio.
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