França e Irlanda do Norte se enfrentam em amistoso em Lille após derrota francesa

A França busca reação após perder para a Costa do Marfim enquanto a Irlanda do Norte tenta surpreender em reconstrução. Partida na Décathlon Arena promete teste para ambas as seleções.

A França chega a este amistoso como uma das principais forças do futebol mundial, mas o contexto imediato exige uma resposta após a derrota para a Costa do Marfim.

Didier Deschamps, que encerra 14 anos no cargo, tem a missão de levar a seleção a uma terceira final consecutiva, feito raríssimo na história da Copa do Mundo. Mesmo em reta final de ciclo, o elenco francês segue entre os mais fortes do mundo, mas o revés recente ligou o alerta. Em Nantes, a França abriu o placar com Cherki, mas sofreu a virada no segundo tempo, com gols de Guéla Doué e Amad Diallo.

O resultado, ainda que com escalação bastante modificada, acendeu a necessidade de reação. Para o amistoso em Lille, a tendência é de nova gestão física, com jogadores do PSG que disputaram a final da Champions League, como Dembélé, Doué e Barcola, sendo preservados. Com isso, nomes como Olise, Marcus Thuram e Akliouche devem ganhar mais minutos no ataque e no meio-campo.

O histórico na Décathlon Arena reforça o favoritismo francês: nos últimos quatro jogos no estádio, os Bleus somam três vitórias e um empate, incluindo o 4 a 1 sobre a Escócia em outubro de 2023. Diante do próprio torcedor e após uma derrota incômoda, a equipe deve buscar controle desde os primeiros minutos, pressionando a saída de bola adversária e explorando a profundidade com Mbappé. A Irlanda do Norte chega em reconstrução sob o comando de Michael O'Neill.

A equipe foi eliminada dos playoffs europeus pela Itália, mas mostrou sinais positivos no início da Data Fifa ao vencer a Guiné por 1 a 0, com gol de Tom Atcheson após cruzamento de Isaac Price. Esse resultado reforçou a importância dos jovens no novo ciclo.

No entanto, o problema está nos desfalques: Conor Bradley, Daniel Ballard, Paddy McNair e Dion Charles não viajaram para este período de amistosos, o que reduz experiência e profundidade em setores importantes. Sem Ballard, Trai Hume deve ganhar função na linha de três defensores. A proposta norte-irlandesa deve ser clara: bloco baixo, compactação pelo centro e transições rápidas quando recuperar a bola.

Isaac Price é a principal peça de ligação entre meio e ataque, enquanto Jamie Donley deve atuar como referência mais avançada. Contra uma França pressionada por resposta, resistir aos primeiros minutos será essencial para manter o jogo aberto e buscar chances em bolas paradas ou contra-ataques. O histórico entre as seleções favorece claramente a França. Em nove confrontos, os Bleus venceram cinco vezes, contra uma vitória da Irlanda do Norte e três empates.

O saldo ofensivo também pesa a favor dos franceses: 22 gols marcados e apenas quatro sofridos. Os duelos em Copa do Mundo foram ainda mais favoráveis aos franceses, com vitórias em 1958 (4 a 0) e 1982 (4 a 1). O encontro mais recente, em amistoso, terminou com triunfo francês por 1 a 0. Esse retrospecto reforça o favoritismo, mas não elimina a necessidade de paciência.

A Irlanda do Norte tende a se defender com muitos jogadores atrás da linha da bola, e essa postura pode travar o jogo nos minutos iniciais. Ainda assim, o peso técnico do elenco francês deve se impor ao longo da partida. William Saliba é a principal dúvida da França: o zagueiro do Arsenal disputou os 120 minutos da final da Champions League contra o PSG e agravou um problema nas costas.

Deschamps afirmou que o defensor estaria apto se fosse necessário, mas a tendência é preservá-lo em Lille. Os jogadores do PSG que participaram da decisão também devem ter carga controlada, com Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Bradley Barcola sendo preservados ou utilizados por poucos minutos. A prioridade é evitar desgaste antes da viagem aos Estados Unidos.

No ataque, Michael Olise e Marcus Thuram ganham espaço, enquanto Akliouche, do Monaco, aparece como alternativa criativa no meio-campo ao lado de Kanté e Rabiot. Kylian Mbappé deve ser mantido como principal referência ofensiva. Na defesa, Ibrahima Konaté deve formar dupla com Dayot Upamecano, com Malo Gusto e Lucas Digne nas laterais e Brice Samba no gol.

A Irlanda do Norte, por sua vez, deve manter a base que venceu a Guiné: Pierce Charles no gol, linha de três com Atcheson, McConville e Brown, e Trai Hume como alternativa. Isaac Price é a principal arma ofensiva, com Jamie Donley como referência. Com tantos desfalques, a prioridade será a organização defensiva, competindo em bloco baixo, reduzindo espaços e tentando aproveitar bolas paradas ou transições rápidas para surpreender a França





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