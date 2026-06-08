França e Irlanda do Norte empatam em jogo sem gols

O jogo entre as seleções de França e Irlanda do Norte terminou sem gols, com uma série de oportunidades perdidas e finalizações defendidas.

O jogo entre as seleções de França e Irlanda do Norte terminou com uma série de oportunidades perdidas e finalizações defendidas. No lado esquerdo do gol, Michael Olise ( França ) finalizou com o pé esquerdo de fora da área, com assistência de Aurélien Tchouaméni.

No entanto, a finalização foi defendida com sucesso. Em outra tentativa, Aurélien Tchouaméni bateu no poste esquerdo com finalização com o pé direito de fora da área, após assistência de Désiré Doué. A oportunidade foi perdida novamente quando Adrien Rabiot (França) tentou finalizar com o pé esquerdo de fora da área, com assistência de William Saliba. A finalização foi bloqueada por Aurélien Tchouaméni.

Patrick Kelly (Northern Ireland) também perdeu uma oportunidade quando finalizou com o pé direito do lado direito da área, com assistência de Isaac Price N. No entanto, a falta cometida por Patrick Kelly foi seguida de outra falta cometida por Adrien Rabiot. Désiré Doué (França) finalizou em direção ao centro do gol com o pé direito de fora da área, com assistência de Aurélien Tchouaméni.

Outra oportunidade foi perdida quando Kylian Mbappé (França) finalizou com o pé direito do lado esquerdo da área, com assistência de Théo Hernández. O jogo terminou com um escanteio cedido por Ruairi McConville, que foi seguido de uma falta cometida por Théo Hernández na lateral esquerda





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

França Irlanda Do Norte Futebol Jogo Sem Gols Oportunidades Perdidas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Os megabanquetes 'patrióticos' no centro de disputa entre direita e esquerda na FrançaGrandes banquetes promovidos pela empresa Le Canon Français tornaram-se uma questão política polêmica na França.

Read more »

França e Irlanda do Norte se enfrentam em amistoso em Lille após derrota francesaA França busca reação após perder para a Costa do Marfim enquanto a Irlanda do Norte tenta surpreender em reconstrução. Partida na Décathlon Arena promete teste para ambas as seleções.

Read more »

O comercial para bets que irritou Mbappé e outros jogadores da FrançaConteúdo publicitário foi veiculado sem consentimento dos atletas

Read more »

Por que a Espanha, França e Inglaterra são as favoritas para ganhar a Copa do Mundo?A poucos dias do pontapé inicial na América do Norte, estatísticas de mercado e profundidade de elenco explicam o domínio absoluto do trio europeu.

Read more »