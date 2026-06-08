França e Irlanda do Norte empatam em jogo sem gols

O jogo entre as seleções de França e Irlanda do Norte terminou sem gols, com uma série de oportunidades perdidas e finalizações defendidas.
O jogo entre as seleções de França e Irlanda do Norte terminou com uma série de oportunidades perdidas e finalizações defendidas. No lado esquerdo do gol, Michael Olise ( França ) finalizou com o pé esquerdo de fora da área, com assistência de Aurélien Tchouaméni.
No entanto, a finalização foi defendida com sucesso. Em outra tentativa, Aurélien Tchouaméni bateu no poste esquerdo com finalização com o pé direito de fora da área, após assistência de Désiré Doué. A oportunidade foi perdida novamente quando Adrien Rabiot (França) tentou finalizar com o pé esquerdo de fora da área, com assistência de William Saliba. A finalização foi bloqueada por Aurélien Tchouaméni.
Patrick Kelly (Northern Ireland) também perdeu uma oportunidade quando finalizou com o pé direito do lado direito da área, com assistência de Isaac Price N. No entanto, a falta cometida por Patrick Kelly foi seguida de outra falta cometida por Adrien Rabiot. Désiré Doué (França) finalizou em direção ao centro do gol com o pé direito de fora da área, com assistência de Aurélien Tchouaméni.
Outra oportunidade foi perdida quando Kylian Mbappé (França) finalizou com o pé direito do lado esquerdo da área, com assistência de Théo Hernández. O jogo terminou com um escanteio cedido por Ruairi McConville, que foi seguido de uma falta cometida por Théo Hernández na lateral esquerda
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