França e Costa do Marfim se enfrentam em amistoso preparatório antes da Copa de 2026

As seleções da França e da Costa do Marfim jogam nesta quinta-feira em Nantes, em duelo que serve como último teste antes do Mundial. Enquanto os Bleus têm a defesa em dúvida com a situação de Saliba, os Elefantes buscam compensar fragilidades na retaguarda com o ataque. A partida também marca a despedida de Didier Deschamps como técnico da França e o retorno da Costa do Marfim à Copa após 12 anos.

A França enfrenta a Costa do Marfim nesta quinta-feira, 4 de junho, às 16h10 no horário de Brasília, no Stade de la Beaujoire em Nantes, em partida válida pela última rodada dos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Os Bleus, comandados por Didier Deschamps e atualmente líderes do ranking da FIFA, são considerados favoritos ao título mundial. Eles medem forças com os Elefantes da Costa do Marfim, treinados por Emerse Faé, em um duelo que servirá como ensaio geral para o torneio que ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e México, com início em 11 de junho.

O contexto é especial para ambas as seleções: para a França, será o último torneio de Deschamps no comando, encerrando um ciclo que começou em 2012; para a Costa do Marfim, campeã da Copa Africana de Nações em 2023 e que retorna à Copa após 12 anos de ausência, o jogo em Nantes representa o último teste de alto nível antes da estreia no Grupo E contra o Equador, em 14 de junho na Filadélfia. A defesa marfinense chega desfalcada, o que torna este confronto ainda mais revelador sobre a real condição da equipe.

A França chega ao amistoso com uma campanha recente impressionante, invicta há vários jogos e com aproveitamento quase perfeito. A classificação antecipada para o Mundial foi garantida com uma goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia em novembro, com dois gols de Mbappé, um de Olise e um de Ekitike.

Em março, os Bleus venceram o Brasil por 2 a 1 em Boston e a Colômbia por 3 a 1 em Maryland, ambos em solo americano, onde disputarão a Copa. O ataque francês é amplamente valorizado e conta com nomes como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki e Marcus Thuram. O dilema do treinador Didier Deschamps não é encontrar qualidade, mas administrar a minutagem dos jogadores a uma semana da estreia mundialista contra Senegal.

A principal preocupação está na zona defensiva: William Saliba agravou uma lesão nas costas durante a final da Champions League entre Arsenal e PSG e é dúvida real para o Mundial, segundo informações da ESPN. Embora Deschamps tenha minimizado o problema publicamente, os exames indicam possível necessidade de cirurgia após o torneio. Caso Saliba não tenha condições, a dupla Upamecano-Konaté deve assumir a titularidade, com Maxence Lacroix como primeira opção no banco.

A Costa do Marfim chega ao amistoso com a moral de ser a campeã africana, mas também com sérias preocupações defensivas. A verdadeira prova da equipa foi a CAN 2025, onde os Elefantes caíram nas quartas de final para o Egito por 3 a 2, em Agadir, expondo fragilidades quando enfrentam ataques de elite.

Para o Mundial, a defesa está sem alguns de seus zagueiros centrais de referência: Ndicka e Kossounou estão lesionados e Akpa foi cortado da lista, restando Agbadou e Diomande como dupla titular, uma formação que nunca foi testada em jogo de alto nível. É um problema estrutural grave a poucos dias da estreia.

O ataque marfinense, por outro lado, é promissor e conta com nomes como Amad Diallo (artilheiro da CAN), Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny e Nicolas Pepe, que retorna à seleção após longa ausência. A questão é se esse setor ofensivo conseguirá compensar os problemas na retaguarda. Historicamente, o retrospecto é amplamente favorável à França, que nunca perdeu para a Costa do Marfim.

O último encontro, em março de 2022 no Stade Vélodrome, terminou 2 a 1 para os franceses, com Nicolas Pepe tendo marcado o único gol marfinense naquele jogo e estando agora de volta ao elenco para o Mundial. Neste amistoso em Nantes, Pepe terá a chance de mostrar que sua convocação não foi por acaso. Do lado francês, além da situação de Saliba, o meio-campista Maghnes Akliouche também enfrentou problemas de saúde recentes e sua condição será monitorada.

Devido ao caráter não competitivo da partida, Deschamps deve promover rotação e poupar alguns titulares, dando oportunidades a jogadores como o goleiro Robin Risser, Cherki e Thuram. Mbappé deve começar jogando, especialmente pela proximidade com o recorde de gols de Giroud na seleção





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

França Costa Do Marfim Amistoso Copa Do Mundo 2026 Didier Deschamps William Saliba Nicolas Pepe Preparação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colômbia domina Costa Rica em último amistoso antes de partir para a Copa do MundoNa despedida de sua torcida, a Colômbia fez um jogo sem sustos contra a Costa Rica, na noite desta segunda-feira (1º)

Read more »

IA aponta França como favorita para Copa 2026; Brasil fica em 6ºModelos de IA analisam variáveis como ranking FIFA, histórico em Copas e desempenho recente para simular 10 mil vezes a Copa do Mundo 2026. Claude prioriza histórico (22%) e recente (20%), apontando França como campeã mais provável. Brasil aparece em sexto, perdendo para França, Espanha, Argentina, Inglaterra e Portugal, due à falta de identidade tática e histórico menos vitorioso. Risco maior para o Brasil ocorre nas quartas, contra França ou Espanha.

Read more »

IAs simulam Copa de 2026: França é favorita e Brasil para nas quartasQuatro inteligências artificiais foram desafiadas a prever o campeão da Copa do Mundo de 2026. Apesar de usarem metodologias diferentes, todas apontaram a França como favorita e o Brasil como sexto colocado, com eliminação prevista nas quartas de final.

Read more »

Brasileiros brilham e disputarão quartas de final juvenil em Roland GarrosLuis Guto Miguel, Leonardo França e Victoria Barros seguem vivos na disputa pelo título na França

Read more »