França define base para estreia na Copa do Mundo de 2026 com novidades no ataque

Didier Deschamps indicou em treino a escalação titular contra Senegal, com Désiré Doué ganhando vaga no ataque ao lado de Mbappé, Dembélé e Olise. Defesa e meio-campo também foram definidos.

A preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026 ganhou contornos mais definidos neste sábado, quando o técnico Didier Deschamps comandou um treino aberto à imprensa em solo americano.

Durante a atividade, realizada em um estádio nos arredores de Nova York, o treinador deu claros sinais de qual será a formação titular para a estreia contra Senegal, na próxima terça-feira, pela primeira rodada do Grupo I. As informações foram divulgadas pelo jornal L'Équipe, que acompanhou de perto cada movimento do elenco. A principal surpresa ficou por conta da inclusão de Désiré Doué, jovem atacante do Paris Saint-Germain, no time principal.

Antes cotado como reserva de Bradley Barcola, também do PSG, Doué aproveitou a oportunidade e mostrou serviço durante os trabalhos táticos, conquistando a confiança de Deschamps. O ex-jogador do Rennes, de apenas 20 anos, deve ocupar a ponta esquerda do ataque, formando um quarteto ofensivo de alto nível ao lado de Michael Olise, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé.

Essa configuração promete velocidade e criatividade, com Olise atuando mais centralizado e Dembélé pela direita, enquanto Mbappé terá liberdade para se movimentar por todo o frente. No setor defensivo, a dupla de zaga deve ser composta por Dayot Upamecano, do Bayern de Munique, e William Saliba, do Arsenal. Saliba, que vinha sentindo dores nas costas, treinou normalmente e parece estar recuperado. A lateral esquerda será ocupada por Theo Hernandez, do Al-Hilal, que superou a concorrência de Lucas Digne.

Já na lateral direita, Jules Koundé, do Barcelona, é o favorito. O meio-campo terá a dupla de volantes formada por Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni, ambos experientes e com boa capacidade de marcação e transição. O único ponto de atenção foi a ausência do goleiro titular Mike Maignan, que realizou atividades físicas separadas do grupo, em uma bicicleta ergométrica.

Brice Samba, do Lens, assumiu o gol durante o treino, mas a comissão técnica garante que Maignan não preocupa para a estreia. A provável escalação, portanto, é: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Vale lembrar que Mbappé, agora capitão da seleção, tem sido alvo de debates na imprensa francesa sobre sua postura dentro do grupo.

Em entrevista recente, o atacante comentou a saída de Deschamps após o Mundial e afirmou esperar que esta seja sua última Copa do Mundo. A França busca o bicampeonato, já que venceu em 2018 e foi vice em 2022. O jogo contra Senegal promete ser um teste importante para o esquema de Deschamps, que aposta na juventude de Doué e na experiência dos demais jogadores.

A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e contará com transmissão ao vivo para todo o mundo. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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