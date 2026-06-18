França declara alerta laranja por onda de calor e registra temperaturas de até 40ºC

O país enfrenta nova onda de calor com temperaturas extremas, suspensão de serviços e recomendações de saúde; dados indicam aumento na frequência de eventos climáticos severos ligados à mudança climática.

A França enfrenta uma nova onda de calor que levou à suspensão de trens e aulas e autorizou banho nos canais de Paris . Autoridades decretaram alerta laranja , o segundo nível mais elevado, para o centro-leste do país e a região de Paris .

Nesta quarta-feira (17), os termômetros marcaram 37ºC, repetindo um episódio de calor incomumente intenso que já havia ocorrido em maio, quando recordes foram batidos em metade do território. As autoridades recomendam beber muita água, vestir roupas leves e evitar sair nas horas mais quentes. O serviço meteorológico Météo France alerta que o pico de calor pode ocorrer no domingo ou na segunda-feira, com temperaturas de até 40ºC, favorecidas pelo solstício de verão, que aumenta a duração do dia.

Estudos e instituições científicas afirmam que as ondas de calor na Europa são cada vez mais frequentes devido à mudança climática. Dados da Météo France mostram que, das 51 ondas de calor registradas na França desde 1947, 34 aconteceram a partir de 2000 e 26 desde 2011





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