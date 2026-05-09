Fortes temperaturas e pancadas de chuva vindas de uma frente fria

Uma forte frente fria atingiu o Brasil na última quinta-feira, provocando uma acentuada queda da temperatura em diversas áreas, como o Sul e Sudeste, com temperaturas abaixo de 10 graus e forte pancada de chuva em estados como Mato Grosso e São Paulo. A frente polar continuará avançando pelo país até o fim da semana, levando a fortes baixas temperaturas e condições favoráveis para a ocorrência de geada em várias regiões.
Uma forte frente fria atingiu o Brasil na última quinta-feira, com fortes pancadas de chuva e declínio significativo das temperaturas para os estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, prognozados para o dia 9.
A frente polar seguirá avançando o longo do fim de semana, levando a temperaturas baixas em outras áreas, como o centro-sul de Rondônia. Além disso, a previsão é de uma grande e forte massa de ar frio polarlyígena no Brasil até a próxima quinta-feira, levando a uma acentuada queda da temperatura em diversas regiões do país.
Essa massa de ar frio terá mais potencial para provocar geada em áreas do Sul e Sudeste do Brasil, aguardando condições favoráveis para se formar. O Inmet alerta para não viajarem para áreas de risco de geada no período, especialmente nos estados do Sul do Brasil
Fortes Temperaturas Fortes Chuvas Frente Fria Massa De Ar Frio Polar Barata Sul E Sudeste Grandes Acumulados De Chuva Risco De Geada
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Previsão do Tempo: Primeira Onda de Frio do Ano Chega ao PaísA primeira onda de frio de 2026 chega ao Brasil nesta sexta-feira (8) e deve se estender pelo menos até a próxima quarta-feira (13), trazendo uma queda acentuada das temperaturas em boa parte do centro-sul do país, segundo a Climatempo. O fenômeno está associado ao avanço de uma frente fria que já provocava temporais no Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira (7) e que segue ganhando força pela região Sul, onde há risco de chuva volumosa, granizo isolado e ventos que podem ultrapassar os 90 km/h em alguns pontos.
Read more »
Hantavírus no Brasil: entenda se há riscos de uma nova pandemiaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Messi diz que Neymar merece jogar mais uma Copa do Mundo pelo BrasilSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Líbano diz que ataque israelense no sul do país matou sete pessoas, incluindo uma criançaCaso foi na cidade de Saksakiyeh e deixou ao menos 15 feridos
Read more »