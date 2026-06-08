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Fortaleza terá semana de chuvas moderadas a leves e índices UV altos no início

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Fortaleza terá semana de chuvas moderadas a leves e índices UV altos no início
FortalezaPrevisão Do TempoChuva Moderada
📆6/8/2026 1:17 PM
📰CNNBrasil
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Previsão indica chuvas todos os dias na capital cearense até domingo, com maior volume no sábado e temperaturas estáveis.

A previsão do tempo indica que Fortaleza terá uma semana completamente chuvosa entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. Nos três primeiros dias, de segunda a quarta-feira, as precipitações serão moderadas, atingindo o pico de 13,92 mm na quarta.

A partir de quinta-feira, as chuvas tornam-se mais leves, mas o sábado registra o maior volume diário da semana, com 14,28 mm. As temperaturas mínimas oscilam entre 23°C e 25°C, e as máximas entre 27°C e 29°C, mantendo-se estáveis. A umidade relativa do ar varia de 68% a 86%, com máximo no sábado. Os ventos sopram constantemente, com velocidades entre 5,32 m/s e 7,25 m/s.

Os índices ultravioleta permanecem altos (acima de 10) de segunda a quinta-feira, exigindo cuidados com a exposição solar, e caem para a faixa de 4 a partir de sexta-feira. A sensação térmica chega a 32°C no domingo, durante o dia, e recua para cerca de 26°C à noite. Em resumo, uma semana de tempo chuvoso e úmido, com redução gradual da intensidade das chuvas e dos índices UV a partir do meio da semana

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