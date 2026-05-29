Forças Armadas buscam evitar que classificação de PCC e CV como terroristas afete diplomacia militar com EUA

Encontro bilateral entre comandantes do Exército brasileiro e americano já estava previsto e deve focar em aprofundar cooperação, apesar da decisão dos EUA de incluir as facções na lista de organizações terroristas. Militares avaliam que relação histórica não será alterada.

O jornalista, formado em Direito e Jornalismo, atua na cobertura política há 23 anos, sendo 10 deles em Brasília acompanhando os Três Poderes. Já trabalhou para veículos como Folha, Valor, Estadão e Crusoé.

As Forças Armadas brasileiras buscam evitar que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas interfira na "diplomacia militar" entre os dois países. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, planeja uma viagem aos Estados Unidos na próxima semana para uma reunião bilateral com seu equivalente americano, o chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, general Christopher LaNeve.

O encontro já estava agendado antes do anúncio e visa aprofundar a cooperação entre as forças armadas dos dois países. Nas primeiras análises das Forças Armadas brasileiras, entende-se que a classificação não deve alterar a relação histórica entre os militares dos dois países. Não há percepção de que os EUA possam realizar alguma ação militar no Brasil devido a essa designação, em função da intensa interlocução militar já existente.

Pelo contrário, há a avaliação de que possa haver até uma ampliação da cooperação americana no combate ao crime no Brasil. A estratégia é deixar que os setores diretamente ligados à decisão, como Justiça e Relações Exteriores, se manifestem oficialmente, enquanto as Forças Armadas buscam evitar que o tema contamine o relacionamento bilateral





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PCC Comando Vermelho Forças Armadas Diplomacia Militar Estados Unidos Terrorismo Cooperação Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sequestro de filha leva à prisão do chefe do PCC Gerson PalermoLíder do PCC foragido desde 2020 foi capturado na Bolívia em operação conjunta de forças policiais

Read more »

EUA anunciam que classificarão o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristasConfirmação foi feita nesta quinta-feira pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos

Read more »

Leia na íntegra o comunicado dos EUA que designou PCC e CV como terroristasDocumento do Departamento de Estado americano afirma que a influência das facções 'se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e para dentro do nosso país'

Read more »

‘Grande dia’: Flávio celebra decisão dos EUA de classificar PCC e CV como narcoterroristasSenador usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores a declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio

Read more »