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Forças Armadas buscam evitar que classificação de PCC e CV como terroristas afete diplomacia militar com EUA

Política News

Forças Armadas buscam evitar que classificação de PCC e CV como terroristas afete diplomacia militar com EUA
PCCComando VermelhoForças Armadas
📆5/29/2026 6:28 AM
📰CNNBrasil
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Encontro bilateral entre comandantes do Exército brasileiro e americano já estava previsto e deve focar em aprofundar cooperação, apesar da decisão dos EUA de incluir as facções na lista de organizações terroristas. Militares avaliam que relação histórica não será alterada.

O jornalista, formado em Direito e Jornalismo, atua na cobertura política há 23 anos, sendo 10 deles em Brasília acompanhando os Três Poderes. Já trabalhou para veículos como Folha, Valor, Estadão e Crusoé.

As Forças Armadas brasileiras buscam evitar que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas interfira na "diplomacia militar" entre os dois países. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, planeja uma viagem aos Estados Unidos na próxima semana para uma reunião bilateral com seu equivalente americano, o chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, general Christopher LaNeve.

O encontro já estava agendado antes do anúncio e visa aprofundar a cooperação entre as forças armadas dos dois países. Nas primeiras análises das Forças Armadas brasileiras, entende-se que a classificação não deve alterar a relação histórica entre os militares dos dois países. Não há percepção de que os EUA possam realizar alguma ação militar no Brasil devido a essa designação, em função da intensa interlocução militar já existente.

Pelo contrário, há a avaliação de que possa haver até uma ampliação da cooperação americana no combate ao crime no Brasil. A estratégia é deixar que os setores diretamente ligados à decisão, como Justiça e Relações Exteriores, se manifestem oficialmente, enquanto as Forças Armadas buscam evitar que o tema contamine o relacionamento bilateral

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PCC Comando Vermelho Forças Armadas Diplomacia Militar Estados Unidos Terrorismo Cooperação Internacional

 

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