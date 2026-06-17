Força Municipal intensifica patrulhamento no Méier e Cachambi após 10 dias de operação

Moradores e trabalhadores da Zona Norte do Rio avaliam positivamente a presença da Guarda Municipal no combate a roubos e furtos. Após dez dias de patrulhamento no Méier e Cachambi, a Divisão de Elite já registrou prisões e recuperação de bens, reforçando a sensação de segurança na região.

A atuação da Força Municipal , Divisão de Elite da Guarda Municipal , no Méier e Cachambi , na Zona Norte do Rio de Janeiro, completa dez dias com o objetivo principal de combater roubos e furtos nas áreas e horários de maior incidência criminosa.

A iniciativa, que began no dia 7 de junho, foi recebida com avaliações positivas por moradores e trabalhadores locais. Rennan Farias, vendedor de 30 anos que passa grande parte do tempo na região, relatou que os assaltos são frequentes a partir das 19h, principalmente roubos de motos e carros, e destacou que a simples presença dos agentes inibe a ação de criminosos. Ele próprio presenciou uma condução de um suspeito pela força municipal.

Luciana Duarte, corretora de imóveis de 50 anos, moradora do Cachambi, já havia visto um assalto antes do patrulhamento e afirmou que a presença dos guardas trouxe uma sensação de segurança maior. Durante os dez dias de operação, foram realizadas cinco prisões e conduções, além da recuperação de um celular furtado e duas motocicletas. Esta é a segunda área da Zona Norte a receber o patrulhamento da unidade, que desde 26 de abril atua na Tijuca.

As equipes também operam em outros pontos da cidade, como a Rodoviária, Terminal Gentileza, Estação Leopoldina, Jardim de Alah, Avenida Presidente Vargas, Central do Brasil, Cinelândia, Campo Grande, Botafogo e Bangu. Desde o início das atividades da Força Municipal, em 15 de março, os agentes realizaram mais de 5.570 abordagens em toda a cidade, resultando em 740 prisões, e recuperaram 128 celulares, 126 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões, além de apreender uma pistola, cinco réplicas de arma de fogo e 34 armas brancas.

A ação integra as políticas de segurança pública do município, buscando respostas imediatas à demanda por mais proteção em áreas com altos índices de crimes contra o patrimônio. A opinião pública local reforça a percepção de que a presença ostensiva da guarda municipal tem efeito dissuasor, mesmo em regiões onde o problema estrutural da violência persiste





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Força Municipal Guarda Municipal Méier Cachambi Segurança Pública Roubos Furtos Zona Norte Rio De Janeiro Patrulhamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volta Redonda realiza XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteA XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Volta Redonda acontece no dia 25, no Clube Comercial, com o objetivo de discutir e propor diretrizes para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência. O evento, que integra a etapa municipal da 13ª Conferência Nacional, reunirá representantes da rede de proteção, entidades, conselhos, crianças, adolescentes e comunidade. A programação inclui palestra magna, debates em grupos de trabalho e discussões em seis eixos temáticos, além da eleição de delegados para as etapas estadual e nacional. A conferência busca garantir o protagonismo de crianças e adolescents na construção coletiva de políticas públicas e fortalece a democracia participativa.

Read more »

Ibovespa perde força e zera ganhos do dia com petroleiras e bancos; dólar apaga perdasApesar da virada do Ibovespa, o sentimento nos mercados internacionais permanecia amplamente positivo

Read more »

Força Municipal registra 731 prisões e apreende armas, celulares e veículos no Rio | Rio de JaneiroBalanço apresentado no CompStat Rio aponta mais de 5,4 mil abordagens em áreas estratégicas da cidade e recuperação de motocicletas, bicicletas e celulares

Read more »

Força Municipal registra 731 prisões em três meses | Rio de JaneiroBalanço apresentado no CompStat Rio aponta a recuperação de 128 celulares, 125 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões

Read more »